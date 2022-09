Diplomácia

14 év után először találkozott az izraeli kormányfő és a török elnök

Tizennégy év után első alkalommal találkozott egymással izraeli miniszterelnök és török államfő; Jaír Lapid és Recep Tayyip Erdogan kedden New Yorkban folytatott megbeszélést.



Az izraeli miniszterelnöki hivatal tájékoztatása szerint Lapid a tanácskozáson üdvözölte, hogy nemrég helyreállították a két ország közötti teljes diplomáciai kapcsolatot, és hogy a héten kinevezték a Törökországba akkreditált új izraeli nagykövetet.



Erdogan azt követően kezdett nyitni a török-izraeli kapcsolatok javítása irányába, hogy tavaly távozott az izraeli miniszterelnöki székből Benjámin Netanjahu. Az utóbbi évek során a török elnök nyíltan bírálta Izrael palesztinokkal szembeni politikáját, a zsidó állam pedig kifogásolta, hogy Törökország támogatja a Gázai övezetet uraló Hamász palesztin szervezetet.



Márciusban Jichák Hercog izraeli államfő Törökországba látogatott, majd a két állam megállapodott a diplomáciai kapcsolatok helyreállításáról, illetve arról, hogy ismét nagyköveteket neveznek ki egymáshoz. Hangsúlyozták, hogy számos stratégiai kérdésben közösek az érdekeik.



A New York-i találkozón Lapid megköszönte Erdogannak, hogy a török hírszerzés hajlandó volt a nyár folyamán információkat megosztani Izraellel iráni ügynökökkel kapcsolatban, akik izraeli civileket akartak célba venni Törökországban.



Lapid felhozta a 2014-ben a Gázai övezetben fogságba esett négy izraeli ügyét is, és Erdogan segítségét kérte abban, hogy a Hamász által fogva tartott két civil visszanyerhesse szabadságát, illetve hogy Izrael visszakapja két katona holttestét - írta a The Jerusalem Post című angol nyelvű izraeli újság honlapja.



A török elnöki hivatal nem közölt részleteket a megbeszélésről. Legutóbb ilyen szintű személyes találkozót 2008-ban tartottak, amikor Ehud Olmert volt izraeli kormányfő Ankarába látogatott.



A Lapiddal folytatott tanácskozás előtt Erdogan egy rabbidelegációval is találkozott New Yorkban, és jelezte, hogy Izraelbe tervez látogatni az ottani november 1-jei választások után, valószínűleg akár már december elején - írta a ynetnews.com hírportál.