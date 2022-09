Ukrajnai háború

Német alkancellár: a részleges mozgósítás újabb rossz lépés egy jogellenes háborúban

Vlagyimir Putyin orosz elnök döntése "újabb rossz és téves lépés", amely tovább súlyosbítja a nemzetközi jog előírásait sértő támadó háborút. 2022.09.21 10:46 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A részleges katonai mozgósítás Oroszországban újabb rossz lépés az Ukrajna elleni törvénysértő háborúban - jelentette ki a német alkancellár szerdán Berlinben.



Robert Habeck egy más ügyben tartott tájékoztatóján hangsúlyozta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök döntése "újabb rossz és téves lépés", amely tovább súlyosbítja a nemzetközi jog előírásait sértő támadó háborút.



A kormány megtárgyalja, hogy milyen választ adjon Moszkva lépésére, "az azonban egyértelmű, hogy továbbra is teljes mértékben támogatja Ukrajnát ebben a nehéz helyzetben" - mondta az alkancellár.



A gazdasági tárcát vezető politikus az Uniper energetikai vállalat államosításáról tartott tájékoztatóján tért ki a részleges oroszországi katonai mozgósításra. Rámutatott, hogy az ügy szorosan összefügg az Ukrajna elleni orosz háborúval.



Elmondta, hogy megállapodtak a többségi tulajdonossal, a Fortum finn állami energetikai céggel az Uniper átvételéről. Kiemelte: a kormány az összes többi nagy földgázimportőr esetében is végrehajtja az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy az ágazat szereplői megőrizzék piaci stabilitásukat.



Az Uniper azért került nehéz pénzügyi helyzetbe, mert Oroszország visszafogta németországi földgázszállításait, noha a földgázkereskedelmet nem érintik az EU-s szankciók, vagyis az Oroszországot az Ukrajna elleni háború miatt büntető európai uniós intézkedések.



A szállítások egyoldalú visszafogása miatt az Uniper arra kényszerül, hogy a Moszkva által nem betartott szerződésekben rögzítettnél jóval magasabb áron, a piacon szerezze be az ügyfelei - köztük számos németországi közműszolgáltató - ellátásához szükséges földgázt.