Gyász

Hongkongban letartóztattak egy zenészt, aki a brit himnuszt játszotta

Letartóztattak a hatóságok egy zenészt, aki II. Erzsébet temetése napján eljátszotta a brit himnuszt Hongkongban - jelentette szerdán a The Guardian című brit napilap.



Oliver Ma zenészt hétfő este vették őrizetbe a hongkongi brit konzulátus épületénél, ahol több százan gyűltek össze, hogy virágokkal és gyertyagyújtással róják le tiszteletüket az elhunyt királynő emléke előtt.



Az eseményen - amelyről több videófelvétel is felkerült a közösségi média oldalaira - Ma tangóharmonikán eljátszotta a brit himnuszt, valamint a Hongkong korábbi, nem hivatalos "himnuszának" számító Dicsőség Hongkongnak című dalt, amely a 2019-es és 2020-as ellenzéki tüntetéseken is nagy népszerűségnek örvendett.



Az őrizetbe vétel hírét a hatóságok kedden megerősítették, hozzátéve, hogy a zenészt "lázítás és bujtogatás" miatt letartóztatták.



Mát 2020 óta összesen háromszor vették őrizetbe, ugyanis az ellenzéki tüntetéseken a Dicsőség Hongkongnak angol változatát játszotta.



II. Erzsébet halála óta több mint 13 ezren írták alá a brit konzulátus részvétnyilvánító könyvét Hongkongban - teszi hozzá a lap.