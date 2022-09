Konfliktus

Joe Biden: Amerika megvédi Tajvant egy esetleges kínai inváziótól

Az Egyesült Államok megvédi Tajvant egy esetleges kínai invázió esetén - jelentette ki a CBS amerikai hírtelevízió vasárnap este sugárzott interjújában Joe Biden amerikai elnök.



"Igen, ha valóban példa nélküli támadás történik" - válaszolta Biden a 60 minutes című műsorban arra a kérdésre, hogy az amerikai fegyveres erők megvédenék-e a szigetet, amelyet Kína szakadár tartományának tekint. A CBS újságírója külön rákérdezett, hogy tisztázza, Ukrajnával ellentétben bevetne-e amerikai fegyveres erőket Tajvanon, az amerikai elnök pedig erre is azt válaszolta, hogy igen.



Joe Biden már korábban is át-átlépte a hivatalos amerikai Tajvan-politika határait, de ez a kijelentése jelenti eddig a leghatározottabb kötelezettségvállalást a sziget oldalán - jegyzik meg hírügynökségek. Az Egyesült Államok a sziget legjelentősebb fegyverszállítója, de hivatalosan elismeri az "egy Kína" elvét, Tajvannal kapcsolatban pedig mindeddig a stratégiai kétértelműség politikáját folytatta, vagyis nem tette egyértelműen világossá, hogy katonailag beavatkozna-e a sziget elleni kínai támadás esetén.



A Fehér Ház sajtószolgálata a Reuters hírügynökség megkeresésére leszögezte, hogy az Egyesült Államok Tajvan-politikája nem változott.



Ez már a harmadik alkalom egy éven belül, hogy Biden elnök a hivatalos álláspontnál messzebbre ment a katonai fellépés ígéretének jelzésekor. A hónap elején az USA beleegyezett, hogy 1,1 milliárd dollár értékben fegyvereket és rakétavédelmi eszközöket ad el Tajvannak.



A tajvani külügyminisztérium köszönetét fejezte a Biden-interjút követően, amiért az elnök megerősítette az Egyesült Államok "sziklaszilárd biztonsági elkötelezettségét Tajvan mellett".



A helyi idő szerint szerdán Detroitban rögzített interjúban Biden azonban kijelentése mellett világossá tette, hogy nem támogatja Tajvan függetlenségét, és továbbra is elkötelezett az "egy Kína" elv mellett.



Bident a koronavírus-járványról is kérdezték, amelyet az elnök "befejezettnek" nyilvánított.



"Még mindig gondunk van a koronavírussal. Még mindig sokat dolgozunk rajta, de a világjárványnak vége."