Morawiecki: Lengyelország ellenezni fogja, hogy Magyarországot megfosszák az uniós forrásoktól

Lengyelország határozottan ellenezni fogja, hogy az európai intézmények megfosszák Magyarországot az uniós forrásoktól - jelentette ki Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök vasárnap.



Morawiecki egy lengyelországi vidéki sajtóértekezletén reagált az Európai Bizottság (EB) azon, vasárnap tett javaslatára, hogy függesszék fel a Magyarországnak szánt uniós források egy részének kifizetését az uniós pénzeszközökkel való rossz gazdálkodással kapcsolatos aggályok miatt.



A lengyel miniszterelnök természetesnek nevezte, hogy Varsó "minden erőből ellenezni fogja" az európai intézmények minden olyan intézkedését, amelyek célja "jogtalanul megfosztani (az uniós) eszközöktől bármelyik tagállamot, adott esetben különösen Magyarországot".



Morawiecki megjegyezte: azon információk szerint, amelyek Budapestről és Brüsszelből Lengyelországba érkeznek, "Orbán miniszterelnök és a magyar kormány előkészítette az Európai Bizottsággal kötendő megállapodás tervét", amely - mind mondta - a magyar fél reménye szerint véget vet a brüsszeli testülettel folytatott vitának.



A lengyel kormányfő egyúttal helyesnek nevezte az uniós jogállamisági mechanizmus kapcsán megfogalmazott lengyel kifogásokat. Johannes Hahn költségvetésért felelős uniós biztos vasárnapi nyilatkozatára hivatkozva Morawiecki úgy értékelte: a biztos szerint nincs összefüggés a jogállamisági mechanizmus és a lengyel helyreállítási terv körüli vita között. Hahn azt is beismeri, hogy "a Varsó és Brüsszel közötti vita ellenére nincs ok a Lengyelországgal szembeni jogállamisági vita elindítására" - mondta el Morawiecki.



A lengyel kormányfő azon reményének adott hangot, hogy az idei és a jövő év fordulóján Lengyelország megkapja az új uniós költségvetési keretből neki odaítélt eszközöket is.