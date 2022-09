Ukrajnai háború

Az orosz erők tüzet nyitottak egy pszichiátriai kórházra a betegek evakuálása közben, halottak

Négy egészségügyi szakember vesztette életét, amikor az orosz erők tüzet nyitottak egy pszichiátriai kórházra az orosz határ mentén fekvő Harkiv megyei Szrtilecsa faluban, miközben a személyzet épp a betegeket evakuálta - hozta nyilvánosságra vasárnap Oleh Szinyehubov megyei kormányzó.



"Sztrilecsa faluban az orvosok megpróbálták evakuálni a betegeket egy pszichiátriai intézményből. Az egészségügyi dolgozók még az ágyúzás alatt is, életüket kockáztatva megpróbálták megmenteni a betegeket. Harminc beteget sikerült kimenekíteniük a kórházból, amelyben több mint hatszáz beteget ápoltak. Az evakuálás alatt az oroszok heves ágyúzásba kezdtek" - fejtette ki a kormányzó. Hozzátette, hogy eddig négy egészségügyi alkalmazott haláláról tudnak, és két beteg szenvedett sérüléseket.



Szinyehubov a Telegram üzenetküldő alkalmazáson arról is hírt adott, hogy ugyancsak Sztrilecsában az oroszok harckocsiból nyitottak tüzet egy személyautóra, a járműben két nő életét vesztette.



A kormányzó információi szerint az elmúlt napban az orosz erők hevesen lőtték a megye harkivi, csuhijivi, kupjanszki és izjumi járását, jelentős károkat okozva lakóházakban és a civil infrastruktúrában. Az említett területeket nemrég szabadította fel az ukrán hadsereg az orosz megszállás alól.



A sürgősségi egészségügyi segítségnyújtási központ tájékoztatása szerint az ágyúzások következtében életét vesztette egy 11 éves kislány Csuhijivben. A kupjanszki járásban öt civil került sérülésekkel kórházba, Harkivban pedig három. Az izjumi járásban ketten sérültek meg a helyi lakosok közül, a csuhujeviben pedig egy.



Az Ukrajinszka Pravda hírportál helyi kormányzók közléseiből készített összeállításában arról számolt be, hogy vasárnapra virradóra az orosz erők rakétatámadásokat hajtottak végre a Donyeck megyei Kramatorszk és Rodinszke ellen, ahol többen megsebesültek, Herszon térségében pedig tovább folynak a heves harcok. Helyi híradások szerint a stratégiai jelentőségű Kramatorszknak a központját érte támadás, károkat okozva egy szálloda, egy főiskola épületében. A kormányzói hivatal szerint egy nő sérült meg a városban.

Az orosz erők a Dnyiporpetrovszk megyei Nyikopol térségét is lőtték az éjjel Grad sorozatvetőkkel és más nehéztüzérségi fegyverekkel, három helyi lakos sérült meg - jelentette a megye kormányzója.



Valerij Marcsenko Izjum polgármestere egy tévéműsorban közölte, hogy a városban tömegesen elföldelt áldozatok exhumálása még legalább két hétig eltart, a hatóságok tovább kutatnak újabb tömegsírok után. Elmondta, hogy jelenleg Izjumban 13-15 ezren laknak, de sokan térnek vissza azóta, hogy felszabadult a város az orosz megszállás alól.



A megye kormányzója közölte, hogy az izjumi tömegsírból pénteken exhumált holttestek 99 százalékán "erőszakos halál jelei látszanak".



Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy, a Reuters hírügynökségnek adott nyilatkozatában - amelyből az Ukrajinszka Pravda idézett - nem zárta ki, hogy Ukrajna a még 2014-ben Oroszország által elcsatolt Krím félszigetet diplomáciai úton kapja vissza. Leszögezte egyben, hogy "Ukrajna nem élhet nyugodtan, amíg minden területét vissza nem szerzi".



A washingtoni hadtudományi intézet (ISW) szakértői legfrissebb elemzésükben úgy vélték, hogy az orosz csapatok továbbra is "értelmetlen" offenzívákat folytatnak Donyeck és Bahmut környékén ahelyett, hogy az ukrán ellentámadás elleni védekezésre összpontosítanának.



Az ukrán vezérkar vasárnapi helyzetjelentésében arra mutatott rá, hogy az orosz egységek a Harkiv megyéből történt visszavonulásuk során állományuk több mint felét és több mint kétszáz haditechnikai eszközt veszítettek el. A kijevi katonai vezetés legfrissebb, vasárnapi összesítése szerint eddig mintegy 54 480 orosz katona halt meg Ukrajnában.



Szerhij Hajdaj Luhanszk megyei kormányzó arról adott hírt, hogy az ukrán légierő a régióban 16 orosz élőerő és haditechnikai csoportosulásra mért csapást az elmúlt napban, ebből három helyen légvédelmi rakétarendszerek pozícióira.