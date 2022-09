Háború

Moszkva: a kijevi erők ágyúzásáról még csak szó sem esett az atomerőműről szóló ENSZ-határozatban

Oroszország bírálta az ENSZ nukleáris megfigyelőszervének a zaporizzsjai atomerőműről elfogadott határozatát. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) által elfogadott dokumentum "oroszellenes", és egyetlen szót sem szól a létesítmény ukrajnai lövöldözéséről - közölték orosz diplomaták. A létesítmény, amely a maga nemében a legnagyobb Európában, Ukrajnában található, de jelenleg az orosz erők ellenőrzése alatt áll.



Csütörtökön a NAÜ kormányzótanácsa elfogadott egy dokumentumot, amelyben azt követeli Oroszországtól, hogy "azonnal hagyjon fel minden, a zaporizzsjai atomerőmű és bármely más ukrajnai nukleáris létesítmény ellen és az atomerőműnél folytatott tevékenységgel". A szövegben az is szerepel, hogy a testület "elítéli az Orosz Föderációnak az ukrajnai nukleáris létesítmények elleni tartós erőszakos akcióit".



Oroszországnak a NAÜ-nél működő missziója erre úgy reagált, hogy a dokumentumot a Nyugat "erőltette át", miközben "az emberiség többsége nem volt hajlandó támogatni". A határozatot 26 igen szavazattal fogadták el. Oroszország és Kína, amely szintén tagja a testületnek, ellene szavazott, míg hét nemzet - Egyiptom, Dél-Afrika, Szenegál, Burundi, Vietnam, India és Pakisztán - tartózkodott.



A dokumentumot támogatók többnyire az Egyesült Államokból és európai szövetségeseiből álltak. Az orosz diplomaták azt is kifogásolták, hogy az állásfoglalás nem említi az állomás lövöldözését, amire Moszkva többször is bizonyítékot szolgáltatott. A tisztviselők azzal is vádolták a nyugati nemzeteket, hogy "minden lehetséges módon" "támogatják és pajzs alá veszik" Kijevet, miközben Ukrajnát okolják a támadásokért.



A dokumentumot a zaporizzsjai erőművet szeptember elején meglátogató NAÜ-misszió nyomán fogadták el. Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdán Antonio Guterres ENSZ-főtitkárral folytatott telefonbeszélgetésében üdvözölte a NAÜ munkáját, amely hozzájárul a létesítmény biztonságához.



Ez volt a második határozat, amelyet a NAÜ az ukrajnai orosz katonai művelet közepette fogadott el. Az elsőt márciusban fogadták el, mielőtt az orosz erők átvették volna az erőmű feletti ellenőrzést. A dokumentumok hasonló jellegűek, és mindkét esetben Kanada és Lengyelország terjesztette be őket Ukrajna nevében, amely nem tagja az ügynökség igazgatótanácsának - írja a Reuters.



Moszkva többször is azzal vádolta az ukrán erőket, hogy lövik az erőmű területét. Kijev tagadta a vádakat, és ehelyett Oroszországot tette felelőssé az incidensekért, annak ellenére, hogy a terület már Moszkva ellenőrzése alatt áll.