Felmérés: vallástalanodás mutatkozik az Egyesült Államokban, 2045-re kisebbségbe kerülhetnek a keresztény hívők

Az Egyesült Államokban kisebbségbe kerülhetnek a hívő keresztények néhány évtizeden belül, ha folytatódnak a jelenlegi folyamatok - derül ki egy ezen a héten bemutatott felmérésből, amelyet a Pew Research kutatóközpont készített.



A közvélemény-kutatáshoz kapcsolódó elemzésben arra hívják fel a figyelmet, hogy a keresztények száma gyorsan csökken az országban, és helyükbe azok lépnek, akik magukat ateistának vagy vallástalannak tartják. A kutatás szerint növekszik azon fiatal felnőttek száma, akik elhagyják a vallást, és ha a trend folytatódik, akkor - az Egyesült Államokban történelmileg meghatározó - keresztény vallás 2045-re kisebbségi hitté válik.



A kutatás készítői felhívják a figyelmet arra, hogy az 1990-es évek elején még az amerikaiak 90 százaléka vallotta magát kereszténynek, de 2020-ra számuk, a gyerekeket is beleértve, 64 százalékra csökkent. Eközben azok aránya, akik magukat a vallás szempontjából el nem kötelezettnek mondták, a 2007-es 16 százalékról 2020-ra 29 százalékra ugrott.



Miközben az idősebb amerikaiak jellemzően megmaradnak a vallásuknál, addig főként a 30 év alattiakra már az jellemző, hogy magukat a nem vallásos kategóriába sorolják át - áll az elemzésben..



A kutatók több forgatókönyvet is készítettek a keresztények társadalmon belüli arányának várható alakulását illetően a következő fél évszázadban. A legpesszimistább forgatókönyv szerint amennyiben a jelenlegi trendek korlátok nélkül erősödnek, akkor 2070-re 35 százalékra csökken a hívők aránya, miközben a vallástalanoké 52 százalékra növekszik. A jelenlegi folyamatok korlátozott erősödése esetén a keresztények 39 százalékos arányával szemben áll a valláson kívül állók 48 százalékos többsége szűk fél évszázadon belül. A jelenlegi tempójú "vallástalanodás" esetén a hívők szűk többségben maradnának még 2070-ben is az Egyesült Államokban 46 százalékkal a 41 százalék vallástalannal szemben. A negyedik forgatókönyv azt mutatja meg, hogy, amennyiben mostantól senki sem hagyná el vallását, miként alakulna az arány: eszerint, a demográfiai tényezők figyelembe vételével arra jutottak a kutatók, hogy a jelenleg számolt 64 százalékról 2070-re ebben az esetben is 54 százalékra csökkenne a hívők aránya, míg a valláson kívül állóké a mostani 30-ról 34 százalékra növekedne.



A Pew társadalomkutató intézet elemzése az egyéb vallásokat tekintve azzal számol, hogy a nem keresztény hívők aránya megduplázódik, és a jelenlegi 6-ról 12 százalékra növekszik 2070-re az Egyesült Államok lakosságán belül.