Erőszak

A CIA kínzásokról szóló jelentése nemzetbiztonsági okokból titokban marad

Egy amerikai szövetségi bíró úgy döntött, hogy a CIA terrorháborús kínzási programjáról szóló terjedelmes kongresszusi jelentés továbbra is titkos marad, arra hivatkozva, hogy az állampolgároknak nincs joguk hozzáférni a vitatott dokumentumhoz, amelynek egyes részeit egy demokrata szenátor 2014-ben már kiszivárogtatta a nyilvánosságnak.



Csütörtökön hozott határozatában Beryl Howell, a Columbia körzet bírája azt mondta, hogy a jelentés "nem minősül a nyilvánosságra hozatalhoz való általános jog hatálya alá tartozó nyilvános iratnak", mivel egy korábbi ügyben megállapítást nyert, hogy az "kongresszusi irat", és ezért nem szerezhető be a szokásos információszabadságról szóló törvény (FOIA) szerinti kérelmek révén.



"A jelentés szigorúan titkos információkat tartalmaz a CIA fogva tartási és kihallgatási politikájáról és eljárásairól, amelyek nyilvánosságra hozatala veszélyeztetné a nemzetbiztonságot, és messze felülmúlná a nyilvánosság nyilvánossághoz fűződő érdekét" - írta véleményében a bírónő.



Shawn Musgrave oknyomozó riporter a dokumentumért pert indított, a FOIA-perekben előadottakhoz hasonló "megismeréshez való jog" érveléssel, de az ügyét végül elutasították. Az újságíró ügyvédje, Kel McClanahan megfogadta, hogy fellebbez a döntés ellen.



A 6700 oldalas szenátusi jelentés részletezi a CIA titkos fogvatartási és kínzási programjait, amelyeket a 2001. szeptember 11-i terrortámadások után indítottak, és amelyek során számtalan külföldi gyanúsítottat hurcoltak el titkos "fekete börtönökbe" a tengerentúlon, és vetettek alá szélsőséges, gyakran barbár vallatási intézkedéseknek. Az esetek közül csak kevés esetben emeltek hivatalos vádat a vádlottak ellen, akik közül sokakat nyilvánvalóan az ügynökség saját belátása szerint tartottak fogva, jóval az amerikai büntető igazságszolgáltatási rendszer vagy a nemzetközi háborús törvények hatókörén kívül.

A dokumentum nem titkosított összefoglalója, amelyet Dianne Feinstein demokrata szenátor 2014-ben tett közzé, 20 fő megállapítást ismertetett, többek között azt, hogy a CIA módszerei ritkán segítettek hasznos információszerzésben, hogy a CIA többször hazudott e módszerek hatékonyságáról, és hogy az ügynökség kihallgatásai sokkal erőszakosabbak voltak, mint azt a hírszerzési tisztviselők valaha is elismerték a törvényhozóknak. Az úgynevezett "fokozott kihallgatási" technikák némelyikét pszichológus szakértők dolgozták ki, hogy maximalizálják a gyanúsítottaknak okozott szenvedést - állapította meg az összefoglaló, amely arra a következtetésre jutott, hogy a kínzási rendszer világszerte rontotta Amerika hírnevét.



A csütörtöki döntést kommentálva Feinstein szenátor azt mondta, hogy bár a döntés egyes aspektusaival egyetért, "továbbra is úgy vélem, hogy a teljes kínzási jelentést - megfelelő szerkesztéssel - valamikor nyilvánosságra kell hozni".



"Az amerikai kormány által alkalmazott kínzás sötét folt volt történelmünkön, amely soha többé nem fordulhat elő. Továbbra is tanulnunk kell a hibáinkból, és ez azt jelenti, hogy végül megfelelő időben nyilvánosságra kell hoznunk a kínzási jelentést" - tette hozzá a Los Angeles Times szerint.



Bár a hatalmas jelentés egyelőre titokban marad, Barack Obama volt elnök a Fehér Házból való távozása előtt az elnöki irattárba helyezte a dokumentumot, ami azt jelenti, hogy egy példányát a Nemzeti Levéltárban őrzik, és 2029-től kezdődően részleteiben feloldhatják a titkosítást.