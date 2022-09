Háború

Az ukrajnai konfliktusnak nem lesz egyhamar vége - NATO

Az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktus nem fog egyhamar véget érni, annak ellenére, hogy Kijev "hatékony" ellentámadást intézett a moszkvai csapatok ellen - állítja Jens Stoltenberg NATO-főtitkár.



A BBC rádiónak nyilatkozva a NATO vezetője pénteken azt mondta, hogy "rendkívül biztató látni, hogy az ukrán fegyveres erők képesek voltak területeket visszafoglalni, és az orosz vonalak mögé is lecsaptak".



Hangsúlyozta azonban, fontos megérteni, hogy "ez nem a háború végének kezdete, fel kell készülnünk a hosszú útra".



Stoltenberg megjegyzései azt követően hangzottak el, hogy Oroszország bejelentette csapatainak kivonását több északkelet-ukrajnai településről, köztük Izjum városából. Moszkva azt állítja, hogy a lépésre a donyecki erők megerősítése érdekében került sor, Kijev viszont győzelemként ünnepelte az orosz kivonulást.



Stoltenberg a múlt héten arra figyelmeztetett, hogy Ukrajna "megszűnhet létezni" mint független nemzet, ha nem folytatja a harcot Oroszország ellen, amely állítása szerint "át akarja venni az irányítást Ukrajna felett".



A főtitkár ismételten felszólította a nyugati országokat, hogy továbbra is támogassák Kijevet, még több katonai segélyt küldve, valamint ellátva őket többek között megfelelő egyenruhákkal a közelgő télre, generátorokkal és sátrakkal.



Moszkva többször is felszólította a Nyugatot, hogy hagyjon fel Ukrajna fegyverekkel és más katonai eszközökkel való "pumpálásával", ragaszkodva ahhoz, hogy ez csak a vérontás meghosszabbítását szolgálja anélkül, hogy a konfliktus kimenetelén változtatna.