Hatalmas tűzvész emésztette fel a kínai felhőkarcolót - videó

A dél-kínai Csangsha városában egy 218 méter magas felhőkarcolót, amelyben a China Telecom irodái találhatók, több tucat emeletre kiterjedő nagy tűzvész pusztított el. Egyelőre nem jelentettek áldozatokat.



"Sűrű füst száll a helyszínről, és több tucat emelet kegyetlenül ég" - jelentette a CCTV, hozzátéve, hogy a tűzoltók megkezdték a lángok oltását és a mentési munkálatokat.



A helyi tűzoltóság szerint 36 tűzoltóautót és 280 tűzoltót vezényeltek a helyszínre. Az előzetes adatok szerint az épület külső fala gyulladt ki.



A közösségi médiára felkerült videókon látható, amint lángok perzselődnek az épületben, és hatalmas füstfelhők emelkednek az ég felé. A tűz pontos oka egyelőre ismeretlen.



A 2000-ben épült távközlési torony az első 200 méteres magasságot meghaladó épület volt a városban.

This afternoon, the building of China Telecom building in Changsha长沙caught fire, no casualties reported yet, stay safe everyone! 🙏 pic.twitter.com/QNnezk2Mxk