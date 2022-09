USA

A texasi és a floridai kormányzó újból illegális bevándorlókat utaztatott az Egyesült Államok északkeleti részébe

Greg Abbott, Texas kormányzója korábban azzal érvelt, hogy Texas túlterhelt, a hatalomban ülőknek Washingtonban és New Yorkban szembesülniük kell a határválság valóságával.



A republikánus Ron DeSantis floridai kormányzó szervezésében 50 ember érkezett repülővel az Egyesült Államok északkeleti partvidékéhez közeli, Massachusettes államhoz tartozó szigetre, Martha's Vineyard-ra, ami közkedvelt pihenőhelye a demokrata elitnek, és ahol például Barack Obama korábbi elnök 12 millió dollárért vásárolt ingatlana is található.



Washingtonba, közvetlenül Kamala Harris alelnök rezidenciájához, ezúttal két busszal érkezett mintegy 100 illegális bevándorló Texasból, Greg Abbott kormányzó szervezésében.



Kamala Harris egy Fehér Házban tartott eseményen újságírói kérdésre nem volt hajlandó kommentálni az esetet. Vasárnap egy televíziós interjúban úgy fogalmazott, hogy az amerikai határok biztosítva vannak, a bevándorlási rendszer ugyanakkor rossz, azt még a hivatalba lépésük előtti négy évben tették tönkre, és azon javítani kell. Az alelnök sürgette annak a törvénynek az elfogadását, amire ő és az elnök ígéretet tett.



Muriel Bower, Washington főváros polgármestere már a múlt héten rendkívüli helyzetet hirdetett, ami lehetőséget teremt anyagi források elkülönítésére az érkező illegális bevándorlók ellátására.



Texas kormányzója az elmúlt hetekben több tucat buszt küldött New York, Washington és Chicago városokba. Greg Abbott azzal érvel, hogy Texas túlterhelt, a hatalomban ülőknek Washingtonban és New Yorkban szembesülniük kell a határválság valóságával.



Április óta mostanra megközelítette a 10 ezret azon migránsok száma, akiket a déli határról, főként Texasból figyelemfelhívásként elutaztattak. Tavaly október óta meghaladta a 2 milliót a regisztrált illegális határátlépések száma az Egyesült Államok déli, Mexikóval szomszédos határszakaszán. Az érkezők túlnyomó többségét a jelenlegi szabályok szerint nem lehet visszaküldeni.