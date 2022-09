Ukrajnai háború

Zelenszkij: Kijev egyszerre több partnerrel tárgyal légvédelmi és rakétavédelmi rendszerek szállításáról

Ukrajna egyszerre több partnerrel tárgyal légvédelmi és rakétavédelmi rendszerek szállításáról - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Jevropejszka Pravda hírportál kérdésére válaszolva csütörtökön, miután Kijevben megbeszélést folytatott Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével.



Az államfő hangsúlyozta, hogy Ukrajna biztonságának szavatolásában kulcsfontosságú tényező lenne a légtérzár a rakétatámadások ellen, és ebben főként két partner állam - az Egyesült Államok és Németország - segítségére számít.



"A légvédelem és a rakétavédelem prioritást élvez számunkra. Elkezdtünk beszélgetni, és pozitív eredmény született az (amerikai-norvég rendszerű) NASAMS és (német) IRIS-T szállításának kérdésében. Németországból több olyan rendszert is várunk, amelyeket eddig még nem kaptunk. Valamint az Egyesült Államokból is. Ez azonban csak részleges megoldás a légvédelmi rendszerek hiányára" - fejtette ki Zelenszkij. Hozzátette ugyanakkor, hogy Ukrajna tárgyalásai nem korlátozódnak csak két partnerre. "Eltökélt szándékunk, hogy Franciaországgal, Olaszországgal együtt dolgozzunk. Még nem kaptam pozitív választ Izraeltől sem" - jegyezte meg. Közölte, hogy Ukrajna ettől az öt partnerországtól vár hozzáárulást a légtérzár megvalósításához.



Zelenszkij külön kiemelte, hogy a légvédelmi rendszerek szállításának késése ukránok életébe kerül. "De nem Németország a hibás azért, hogy Oroszország rakétákkal sújtja Ukrajnát. Ebben csak Oroszország a hibás. Ezt is meg kell érteni" - hangsúlyozta az elnök.



Az UNIAN hírügynökség beszámolója szerint Zelenszkij elmondta: az Európai Bizottság elnökével folytatott megbeszélésén szó volt a közelgő tél energetikai kihívásairól, az Ukrajnából az EU-ba irányuló villamosenergia-exportról, az ország csatlakozásáról az EU belső piacához, az Ukrajnának nyújtott uniós makroszintű pénzügyi segítségről és az Oroszországi Föderáció elleni szankciókról. Az államfő köszönetet mondott von der Leyennek Ukrajna személyes támogatásáért. Zelenszkij egyúttal köszönetet mondott azért is, hogy Ukrajna lehetőséget kapott az európai elektromos hálózatokhoz való csatlakozáshoz.



A felek egyetértettek abban, hogy azoknak az ukránoknak, akik a háború miatt elhagyták az országot, nincs szükségük ösztönzésre a hazatéréshez. Az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy az ukránok visszatérése már megkezdődött, és szerinte ezzel nem lesz probléma. "Körülbelül ötmillió ukrán, akik az Európai Unióba menekültek a háború elől, már hazatért. Tudjuk, hogy haza akarnak menni, újjá akarják építeni Ukrajnát, virágzó országgá akarják változtatni azt" - mondta Ursula von der Leyen.

Zelenszkij az Európai Bizottság elnökével egyetértve kijelentette: "Nekem úgy tűnik, hogy az ukránoknak nincs szükségük ösztönzésre, szeretik államukat, és haza akarnak jönni. A fő és nehéz kérdés a biztonságuk szavatolása". Az elnök kiemelt feladatnak nevezte a harci cselekmények következtében megsemmisült vagy megrongálódott oktatási infrastruktúra újjáépítését. "Semmiképpen sem szabad azonban rákényszerítenünk az embereket, hogy visszatérjenek, de nagyon hiszünk benne, és ezt akarjuk" - hangsúlyozta Volodimir Zelenszkij.



Ursula von der Leyen korábban már kijelentette, hogy az EU százmillió eurót különít el a lerombolt ukrajnai iskolák helyreállítására - emlékeztetett a Jevropejszka Pravda.



Közben csütörtök délután ismét orosz rakétatámadás érte a Dnyipropetrovszk megyei Krivij Rih városban a gáton épült hidraulikus szerkezetet. Később a megye kormányzója közölte, hogy senki sem sérült meg. A hírek szerint Zaporizzsja városban is robbanások voltak, melyek részletei egyelőre nem ismertek. Az ország középső részében lévő Kirovohrad megyében infrastrukturális létesítményeket ért orosz rakétatámadás - közölte Andrij Rajkovics megyei kormányzó. Hozzátette, hogy a légvédelem egy orosz rakétát megsemmisített. Csütörtökön Ukrajna egész területén légiriadót rendeltek el.