Ukrajnai háború

Az orosz katonai szóvivő félezer fős ukrán veszteséget jelentett

A félezret is elérhette az ukrán fegyveres erők halottainak és sebesültjeinek száma Mikolajiv és Herszon térségében az elmúlt nap folyamán - jelentette ki Igor Konasenkov altábornagy, az orosz védelmi tárca szóvivője a csütörtöki hadijelentést ismertetve, miközben Moszkva-barát ukrajnai regionális vezetők folyamatban vagy előkészületben lévő ukrán támadásokról számoltak be.



Konasenkov tábornok szerint az ukrán erőknek a déli frontszakaszon több mint 40 haditechnikai eszköze is megsemmisült az orosz csapások következtében. Mint mondta, Harkiv megyében az ukrán 116. területvédelmi dandár és az Omega különleges műveleti egység mintegy 30 katonát és tíz haditechnikai eszközt veszített nagy pontosságú légicsapások során, a donyecki régióban pedig a 10. hegyi rohamdandárnak több mint 80 katonája, nyolc páncélozott járműve és öt kisteherautója semmisült meg Szporne falu közelében.



Az orosz harcászati légierő gépei, valamint rakéta- és tüzérségi csapások a beszámoló értelmében öt rakéta- és tüzérségi fegyver- és lőszerraktárt semmisítettek meg, továbbá eltaláltak hét vezetési pontot, 42 tüzérségi egységet, valamint 116 élőerő- és hadfelszerelés-összpontosulást. Az orosz légvédelem lelőtt 12 ukrán drónt, két Tocska-U ballisztikus rakétát, valamint 30 HIMARS- és Vilha-lövedéket.



A szakadár Donyecki Népköztársaság területvédelmi parancsnoksága csütörtökön bejelentette, hogy a szakadár és az orosz erők elfoglalták Majorszk falut, ahonnan folyamatosan ágyúzták a tőle délre fekvő Horlivkát.



Kirill Sztremouszov, Herszon megye Moszkva-barát vezetésének helyettes vezetője a Rosszija 1 televízióban azt mondta, hogy egy ukrán deszant sikertelen kísérletet tett a Dnyeper-Bug-torkolatot a Fekete-tengertől elválasztó, stratégiai fontosságú Kinburn-félsziget elfoglalására. A RIA Novosztyi hírügynökség szerint mintegy 120 ukrán katona esett el a meghiúsított partraszállás közben. Ugyanitt szerdán egy diverzáns és felderítő osztagot szállító Mi-8-as helikoptert lőtt le az orosz légierő.



Az Ocsakiv kikötőváros közelében fekvő földsávnak az orosz hadsereg általi elfoglalásról június 10-én számol be a TASZSZ orosz hírügynökség.



Sztremouszov valótlannak nevezte azokat az ukrán közösségi médiában megjelent állításokat, amelyek szerint az ukrán erőknek sikerült behatolniuk Herszon megyébe. Mint mondta, az erre irányuló kísérleteket minden irányban visszaverik.

Leonyid Paszecsnyik, a szakadár Luhanszki Népköztársaság vezetője egy kitüntetésátadási ünnepségen azt hangoztatta, hogy az "ellenség" a frontvonal egész szakaszán támadással próbálkozik, és gyakorlatilag elérte az általa ellenőrzött régió határait. Vlagyimir Rogov, Zaporizzsja megye Moszkva-barát közigazgatási főtanácsának tagja azt mondta, hogy folytatódik az ukrán csapatösszevonás a frontvonal közelében, és bármelyik pillanatban megindulhat a támadás, amelyre az orosz erők állásaik erősítésével és tartalékok mozgósításával készülnek.



Vitalij Gancsev, az ukrán erők által visszafoglalt Harkiv megye oroszok által kinevezett közigazgatásának vezetője a Rosszija 24 hírtelevíziónak nyilatkozva gyilkosságokkal, kínzással és az orosz hatóságokkal együttműködő emberek üldözésével vádolta meg az ukrán hatóságokat és az oldalukon harcoló "zsoldosokat".



Donyeckben csütörtökön két iskolát és lakóházakat ért ukrán tüzérségi csapás, és helyszíni jelentések szerint legkevesebb egy civil lakos életét vesztette, három gyerek pedig megsérült. Nehéztüzérségi támadások értek más szakadár és orosz ellenőrzés alatt álló településeket is a helyi hatóságok szerint



Ramzan Kadirov csecsen köztársasági vezető felszólította a többi oroszországi régió hatóságait, hogy hirdessenek ki "önmozgósítást" az ukrajnai háborúban részt vevő erők támogatására.



"Szerintem az összes régió vezetője képes legalább ezer önkéntes felkészítésére, kiképzésére és felszerelésére" - írta Telegram-csatornáján Kadirov, aki szerint ha a kezdeményezése megvalósul, akkor 85 ezer fős "lenyűgöző katonai kontingens" áll majd rendelkezésre. Úgy vélekedett, hogy ehhez elegendő "hazafi" él az országban.



Szergej Akszjonov, az Ukrajnától 2014-ben Oroszország által elcsatolt Krím félsziget vezetője, ugyancsak a Telegramon, támogatásáról biztosította Kadirovot és közölte, hogy az általa irányított köztársaság több mint 1200 önkéntest szerelt fel, és további két zászlóalj felállítására készül.



Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője korábban közölte, hogy Moszkva nem szándékozik általános mozgósítást elrendelni. Szerdán egy videó terjedt el az online médiában, amely a közlői szerint Jevgenyij Prigozsin Kreml-közeli oligarcháról készült, amint egy fegyenctelepen önkénteseket toborzott a Wagner zsoldoscsoport számára, félévi harc után amnesztiát ígérve az elítélteknek.