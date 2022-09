Koronavírus-járvány

Az EP szerint a járvány alatt romlott az alapvető jogok helyzete

A koronavírus-járvány visszaszorítását célzó intézkedések bevezetésével romlott az alapvető jogok, köztük a szabadságjogok helyzete az Európai Unió tagországaiban - foglalt állást az Európai Parlament csütörtökön, strasbourgi plenáris ülésén.



A 410 szavazattal, 131 ellenszavazat és 42 tartózkodás mellett elfogadott jelentés szerint aggasztó a tagállami intézkedéseknek a demokráciára és az igazságszolgáltatás függetlenségére gyakorolt hatása.



A képviselők sajnálatukat fejezték ki, hogy egyes tagállamokban folyamatosan megsértik a jogállamiság alapelveit, és leszögezték: a jogállamiság, a demokrácia és az alapvető jogok szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Az uniós értékek védelme és az uniós források igazságos elosztása érdekében az EP felszólította az Európai Bizottságot: alkalmazza az uniós költségvetés védelmét szolgáló feltételrendszerre vonatkozó mechanizmust.



A jelentést támogató EP-képviselők véleménye szerint Lengyelország és Magyarország számos uniós jogszabályt és európai bírósági ítéletet nem tart be, és felszólították az európai intézményeket, hogy konkrét válaszlépésekkel reagáljanak erre.



Hangsúlyozták: az újságírókat meg kell védeni a fenyegetésektől, támadásoktól, erőszaktól, valamint attól, hogy a jogrendszert a média elhallgattatására használják. A képviselők aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy több tagállami kormány az uniós értékeket megsértve használ kémprogramokat, például a Pegasust.



A képviselők elítélték a nemi alapú erőszakot, és azt kérték, hogy Bulgária, Csehország, Magyarország, Lettország, Litvánia és Szlovákia, illetve az EU egésze ratifikálja az isztambuli egyezményt. Kérték továbbá a rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái és megnyilvánulásai elleni küzdelemről szóló uniós kerethatározat teljes körű végrehajtását is. Véleményük szerint a tagállamokban jelentkező, "tartós strukturális rasszizmussal", így a romák elleni rendőri erőszakkal is foglalkozni kell.



Az Európai Parlament elítélte a migránsok visszatoloncolását és a határon ellenük elkövetett erőszakot is, valamint a humanitárius munkát végzők és aktivisták tevékenységének büntethetővé tételét.