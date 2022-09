Energiaválság

Az USA nem mentheti meg az EU-t az energiaválságtól

A palaipar képviselői azt mondják, hogy nem tudják rövid időn belül növelni a kitermelést, és nem is terveznek ilyet. 2022.09.15 13:45 ma.hu

Az USA nem képes enyhíteni az EU energiaválságán azzal, hogy növeli az olaj- és gázszállításait - számolt be szerdán a palaipari vezetőkre hivatkozva a Financial Times.



"Nem mintha az USA egy csomóval többet tudna szivattyúzni. A termelésünk olyan, amilyen. Nem lesz mentőcsomag, sem az olaj-, sem a gázoldalon" - mondta Wil VanLoh, a Quantum Energy Partners magántőke-csoport vezetője, az egyik legnagyobb palaipari befektető a hírportálnak.



Európa növekvő energiahiánnyal küzd, és próbál új ellátási forrásokat biztosítani, miközben eltávolodik az orosz energiától. Elemzők attól tartanak, hogy az orosz olajjal szembeni közelgő uniós embargó új rekordmagasságba repíti az árakat. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint az Oroszországból származó olajeladások közel 20%-kal csökkenhetnek, amikor az EU embargó teljes mértékben életbe lép, ami hatalmas veszteséget jelent a világpiac számára, mivel Oroszország a világ egyik legnagyobb kőolajexportőre. Az elmúlt hónapokban Európa növelte a kőolaj és cseppfolyósított földgáz (LNG) vásárlását az Egyesült Államokból, de a palaipar vezetői szerint ennél többet nem nagyon tehetnek.



"Nem növeljük, és nem látom, hogy bárki más is növelné a fúrótornyok kapacitását" - mondta Scott Sheffield, az egyik legnagyobb amerikai olajtermelő, a Pioneer Natural Resources vezérigazgatója az FT-nek. A jelentés szerint az USA-ban működő fúrótornyok száma összességében hetek óta nem nőtt, miközben a működő fúrótornyok termelékenysége csökkent.



Ráadásul annak ellenére, hogy Washingtonból a közelmúltban felszólították a palaolajipart, hogy növelje a kitermelést, hogy csökkentsék a hazai szivattyúárban az árakat, a szakértők szerint a befektetők ezt valószínűleg nem fogják engedni.



"A befektetők általában nem akarják, hogy a palatermelő cégek növekedési modellt kövessenek... A rendelkezésre álló tőke rendkívül korlátozott" - idézték Ben Dellt, a Kimmeridge Energy magántőke-befektetési csoport vezérigazgatóját. Más szóval, nem lehet biztosra venni, hogy az árak elég sokáig magasak maradnak ahhoz, hogy az új kutak fúrásának költségei megtérüljenek.