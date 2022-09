Egy játékpisztolyos nő több ezer dollárt kapott a banktól - videó

Egy libanoni nő fegyverrel, amelyről azt állította, hogy játékpisztoly, túszokat ejtett szerdán a Blom bank egyik fiókjában Bejrút központjában, és azt követelte, hogy saját pénzét levehesse egy befagyasztott számláról. Kevesebb mint két hónapon belül ez már a második túszejtés, mivel az ország bankválsága miatt sokan nem jutnak saját készpénzhez.



A devizahiány miatt a bankok nem hajlandóak pénzt kiadni a polgárok betéteiből "kemény" valutában, ehelyett libanoni fontot kínálnak az ügyfeleknek a "feketepiaci" árfolyamoknál jóval alacsonyabb árfolyamon.



A közösségi médiában terjedő videókon és képeken több ember látható, amint megrohamozzák a bankot. Egy nő, akit később Sali Hafizként azonosítottak, látható, amint fegyvert ránt és túszokat ejt. Szemtanúk, köztük az AFP fotósa, azt állították, hogy Hafiz és más betolakodók benzinnel locsoltak és azzal fenyegetőztek, hogy felgyújtják a bankot.



Hafiz a razzia egy részét élőben közvetítette. A videón azt állította, hogy nem akart "senkit megölni vagy felgyújtani a helyet", és azért volt a bankban, hogy megvédje a jogait és segítsen haldokló nővérének.



Míg a razzia több résztvevőjét a helyszínen őrizetbe vette a rendőrség, Hafiznak sikerült elmenekülnie. Az esetet követően az Al-Jadeed TV csatornának adott interjújában megerősítette, hogy sikerült felvennie 12 000 dollárt és 1000 libanoni fontot a 20 000 dolláros betétjéből. A 28 éves nő azt is elárulta, hogy a fegyver, amelyet használt, egy műanyag játék volt, amely az unokaöccséé volt.



Egy órával azután, hogy megrohamozta a bankot, Hafiz a Facebookon közölte, hogy már a repülőtéren van. "Mindenki a házamnál van, míg én a reptéren vagyok. Találkozunk mindenkivel Isztambulban!" - írta. Meg nem erősített hírek szerint nem sokkal az üzenet közzététele után letartóztatták.



A Betétesek Felháborodása Egyesület egyik forrása a Reutersnek azt mondta, hogy a csoport vállalta a felelősséget az incidensért.



Augusztusban egy férfit, aki egy másik bejrúti bank alkalmazottait több órán át túszként tartotta fogva, hogy 35 ezer dollárnyi megtakarítását biztosítsa, vád nélkül szabadon engedtek, miután a bank ejtette a vádakat.

