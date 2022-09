Összeesett a királyi őrség tagja a királynő koporsója mellett - videó

Az Erzsébet királynő halálát követő 24 órás virrasztáson szolgálatot teljesítő brit királyi testőr összeesett az uralkodó koporsója előtt, a tisztviselők a segítségére siettek, miközben a gyászolók a királynő 70 éves uralkodásának emlékére gyűltek össze.



A Westminster Hallban nyugvó királynő koporsójától alig néhány méterre álló őr csütörtökön kora reggel nyugtalanul imbolygott, majd a földre zuhant, ami a megdöbbent bámészkodók ijedtségét váltotta ki. A pillanatot az Independent szerint a virrasztásról készült livestream felvételek rögzítették, amely nem sokkal az incidens után több mint egy órára lekapcsolt.



A tisztviselők egyelőre nem közöltek részleteket arról, hogy mi okozta a nyilvánvaló ájulást, vagy hogy milyen állapotban van az őr, de a helyi média megjegyezte, hogy a mentősök ellátták a férfit, és bevitték kezelésre.



Az olyan elit szertartási egységekből, mint az uralkodói testőrség és az udvari hadosztály, az őröknek teljesen mozdulatlanul kell őrizniük a királynő díszes koporsóját, amelyet már több tízezer gyászoló keresett fel. Bár a csapatok rendszeresen váltják egymást, nem teljesen ritka, hogy az őrök a hosszú ideig tartó mozdulatlan állás miatti rossz vérkeringés okozta ájulást tapasztalnak.



Az eset a királynő nyugalomba helyezésének első estéjén történt, amely esemény lehetővé teszi a nyilvánosság számára, hogy lerója tiszteletét a néhai uralkodó előtt. A brit trónon töltött több mint 70 év után - amely ma már csak szertartásos funkciókat lát el, és a kormányzást nagyrészt a parlamentre bízza - II. Erzsébet királynő szeptember 8-án hunyt el nem részletezett egészségügyi komplikációk következtében.

