Ukrajnai háború

Németország újabb Gepard légvédelmi gépágyúkat adott Ukrajnának

Németország az elmúlt héten további négy Gepard típusú önjáró légvédelmi gépágyút adott Ukrajnának - számolt be szerdán az Ukrajinszka Pravda híportál a német kormány által kedden nyilvánosságra hozott adatokra hivatkozva.



A mostaniakkal együtt Németország már 24 darab Gepard gépágyúval látta el Ukrajnát. A jelentés szerint még további hatot jelenleg készítenek elő szállításra. A Gepard önjáró légvédelmi gépágyú 35 milliméteres lövedékekből percenként akár ezret is képes kilőni. Nemrég a rendszer gyártója ukrán katonákat képezett ki Németországban a fegyver használatára.



Az Ukrajinszka Pravda emlékeztetett arra, hogy júliusban Németország három darab MARS típusú rakéta-sorozatvető rendszert is küldött Ukrajnának. Emellett a nyáron tíz önjáró tarackot és 10 és fél ezer lövedéket adott Kijevnek. Becslések szerint eddig Németország 1,2 milliárd dollár katonai segítséget nyújtott Ukrajnának.



Délután az orosz erők rakétatámadást intéztek a Dnyipropetrovszk megyei Krivij Rih ellen - közölte Olkeszandr Vilkul, a város katonai adminisztrációjának vezetője. Felhívta a lakosokat, hogy maradjanak az óvóhelyeken, és ne hozzanak felvételeket nyilvánosságra a közösségi oldalakon. A Telegram-csatornákon megjelent egy fotó, amelyen sűrű füstoszlop látszik egy becsapódási hely fölött.



Az UNIAN hírügynökség a Kahovka hadműveleti csoport jelentésére hivatkozva azt közölte, hogy az orosz erők nagy valószínűséggel repülőgépről H-101-es rakétákkal mértek csapást Krivij Rihre. A város nyugati peremvidékét érte találat. Egyelőre nem tudni, vannak-e áldozatok, az információkat még pontosítják. Olekszandr Sztaruh, a szomszédos Zaporizzsja megye kormányzója arról adott hírt, hogy kora este Zaporizzsja városát is támadás érte, két orosz rakéta csapódott be a megyeszékhely peremvidékén. Az előzetes információk alapján személyi sérülés nem történt - tette hozzá.



Hanna Maljar ukrán védelmi miniszterhelyettes a Facebookon pontosította a Harkiv megyében felszabadított területekre vonatkozó adatokat, ahogyan azt kedden ígérte. Közlése szerint az ukrán erők eddig mintegy 388 települést és 8500 négyzetkilométer területet vettek vissza az orosz csapatoktól.



Az ukrán vezérkar kora esti harctéri helyzetjelentésében azt írta, hogy Donyeck irányában az orosz erők továbbra is próbálnak előrenyomulni a megye közigazgatási határa felé, az ukrán katonák viszont nyolc településnél - Szpirne, Szoledar, Majorszk, Zajceve, Odragyivka, Veszela Dolina, Vogyane és Novomihajlivka térségében - verték vissza az oroszok támadó műveleteit.