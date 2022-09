EU

Kulcsfontosságú az uniós minimálbérről szóló irányelv elfogadása

Oroszország ukrajnai háborúja az energiaárak emelkedéséhez, a vásárlóerő csökkenéséhez és jelentős inflációhoz vezetett, nagy problémákat okozva nem csak a háztartások számára, de a demokrácia szempontjából is.

Az uniós minimálbérről szóló irányelv elfogadása kulcsfontosságú a szociális jogok megerősítéséhez, valamint fontos üzenetet hordoz mindazon többmillió munkavállaló számra, akik keményen dolgoznak, de keveset keresnek - jelentette ki Nicolas Schmit foglalkoztatásért és a szociális jogokért felelős uniós biztos Strasbourgban kedden.



Schmit az Európai Parlament plenáris ülésének az uniós minimálbérről tartott vitája során időszerűnek nevezte az irányelv bevezetését, ugyanis most mindenkinek gazdasági és szociális problémákkal kell megküzdenie.



Emlékeztetett, hogy Oroszország ukrajnai háborúja az energiaárak emelkedéséhez, a vásárlóerő csökkenéséhez és jelentős inflációhoz vezetett, nagy problémákat okozva nem csak a háztartások számára, de a demokrácia szempontjából is. Foglalkozni kell a szegénységgel, ezért megfelelő minimálbért, megfelelő munka és életkörülményeket kell biztosítani mindenki számára - húzta alá.



A luxemburgi politikus sikernek nevezte, hogy az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának tárgyalói júniusban megállapodásra jutottak az uniós minimálbér-szabályozásról. A jogszabály minden olyan uniós munkavállalóra vonatkozik majd, aki az Európai Unióban munkaszerződéssel vagy munkaviszonnyal rendelkezik - közölte.



Kiemelte ugyanakkor, azok az uniós országok, melyekben a minimálbért kollektív szerződések védik, nem lesznek kötelesek bevezetni a jogszabályt. A tagállamoknak értékelniük kell, hogy a meglévő minimálbér-szabályozásaik megfelelőek-e a tisztességes életszínvonal biztosításához, figyelembe véve saját társadalmi és gazdasági feltételeiket.



Hozzátette, a vonatkozó intézkedések meghozatalakor az Európai Bizottság tiszteletben fogja tartani a nemzeti hatásköröket, és figyelemebe veszi majd a nemzeti rendszerek sajátosságait is.

Kósa Ádám, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője a vita során elmondott felszólalásában hangsúlyozta, a minimálbérről szóló irányelv nem hoz lényeges változást Magyarországon, ahol a szabályozás már most megfelel az uniós elvárásoknak. Magyarországon az elmúlt évtizedben több mint megkétszereződött a minimálbér, a múlt évben a minimálbér Európában a legnagyobb mértékben, 20 százalékkal emelkedett. Ez európai szinten is modellértékű - tette hozzá.



Kósa Ádám magyar újságíróknak nyilatkozva közölte: a Fidesz és a KDNP európai parlamenti képviselői szavazataikkal támogatni fogják az irányelv elfogadását.



Emlékeztetett, a vita során felszólaló Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) EP-képviselője nem az uniós minimálbér, hanem az európai minimálbér bevezetésére tett ígéretet. A DK politikusai "hazudtak", mert luxembourgi minimálbért ígértek a magyaroknak. Ez az irányelv azonban, ahogyan azt a Fidesz EP-képviselői mindig is hangsúlyozták, azt határozza meg, hogy a tagállamoknak a nemzeti sajátosságuknak megfelelően, hogyan kell meghatározniuk a minimálbér szintjét - mondta. Szó sincs arról, hogy az Európai Unión belül minden tagállamban egységes összegű legyen a minimálbér. A hatalmas gazdasági különbségek miatt ez megoldhatatlan lenne - tette hozzá a fideszes EP-képviselő.



Dobrev Klára felszólalásában azt mondta, a minimálbér-szabályozás elfogadásával az Európai Parlament történelmet ír, megszünteti ugyanis azt az igazságtalan világot, ahol Európa országai abban versenyzenek egymással, hogy ki tudja egyre olcsóbbá és egyre kiszolgáltatottabbá tenni a munkaerőt.



"Megígértük, megcsináltuk. Van európai minimálbér-szabályozás. Olyan, amely kötelező a kormányokra. A mi dolgunk, hogy biztosítsuk, hogy a magyaroknak is legyen tisztességes európai bére. Megtesszük" - tette hozzá Dobrev Klára.



Az irányelvről az európai parlament képviselői szerdán szavaznak.