Gyász

II. Erzsébet halála - Megérkezett a néhai uralkodó koporsóját szállító menet a skót fővárosba

Megérkezett vasárnap kora este a néhai brit uralkodó, II. Erzsébet királynő koporsóját szállító és kísérő járműkonvoj Edinburghba, Skócia fővárosába. A menet a királyi család nyári rezidenciájáról, a skóciai Balmoral kastélyából indult.



Ezzel több mint egyheti búcsúszertartás-sorozat vette kezdetét, amelynek végső aktusaként szeptember 19-én, a London nyugati határában fekvő Windsorban helyezik végső nyugalomra a volt uralkodót.



A néhai királynőt életének 97., uralkodásának 71. évében, csütörtök este érte a halál Balmoralban.



Halálának pillanata óta elsőszülött fia, Károly volt trónörökös a brit uralkodó, aki III. Károly néven lépett trónra.



A koporsó - amelyet jelenleg a királyi család Skóciában használatos lobogója, a Scottish Royal Standard és Skóciában honos virágok borítanak - hosszú, Aberdeen és Dundee városait is érintő, csaknem 300 kilométeres, hat és fél órás út után érkezett meg a brit uralkodók hivatalos skóciai rezidenciájára, az edinburghi Holyroodhouse-palotába.



A konvoj által érintett lakott területeken, településeken és városokban tízezrek sorakoztak fel az útvonal mentén, és Edinburghban is hatalmas tömeg várta a menetet.



Az érkezés után a koporsót nyolc katona vitte a vállára emelve, lassú léptekkel a Holyroodhouse rezidenciára. A bejáratnál a királynő négy gyermeke közül három, Anna hercegnő, András herceg és Eduárd, Wessex grófja volt jelen.

A Holyroodhouse-ból a koporsót hétfőn átviszik a skót főváros St. Giles székesegyházába, ahol 24 órára felravatalozzák, majd kedden repülőgéppel Edinburghból Londonba szállítják a néhai uralkodó egyetlen leánya, Anna hercegnő kíséretében.



A repülőgép a brit királyi légierő (RAF) északnyugat-londoni támaszpontján, Northoltban száll le. II. Erzsébet királynő koporsóját innen először a Buckingham-palotába viszik, ahol III. Károly király és felesége, Kamilla fogadja, majd szerda délután átszállítják a londoni parlament legősibb épületegyüttesébe, a Westminster Hallba, ahol négy teljes napra felravatalozzák.



A ravatal csütörtöktől vasárnapig lesz látogatható a nap 23 órájában.



A búcsúszertartás szeptember 19-én, hétfőn lesz a közeli Westminster-apátságban, a monarchia ősi londoni koronázó templomában.



A királynőt ugyanaznap egykori legnagyobb angliai vidéki rezidenciáján, Windsor kastélyában helyezik végső nyugalomra, ott, ahol néhai édesapja, az 1952-ben elhunyt VI. György király és tavaly áprilisban, életének századik esztendejében meghalt férje, Fülöp edinburghi herceg is nyugszik.



Vasárnap Edinburghban, valamint Észak-Írország fővárosában, Belfastban és Cardiffban, a walesi fővárosban is felolvasták azt a proklamációt, amely III. Károlyt formálisan az Egyesült Királyság uralkodójává nyilvánítja.



Ugyanez a ceremónia vasárnap a Spanyolország déli csücskében fekvő, brit fennhatóságú Gibraltáron, előző nap pedig Londonban is lezajlott.



Az 1701-ben kelt trónöröklési törvény alapján II. Erzsébet királynő halálának pillanatától elsőszülött fia, a 73 esztendős addigi trónörökös, Károly a brit uralkodó.



Az Egyesült Királyság trónöröklési törvényei azonban azt is előírják, hogy az uralkodók halála esetén összehívott trónutódlási tanácsnak - Accession Council - a trónbitorlást elkerülendő kétséget kizáróan meg kell állapítania az új király vagy királynő kilétét, és nyilvánosan ki kell hirdetnie, hogy ő az Egyesült Királyság egyedüli és törvényes uralkodója.