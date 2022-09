Öt halott egy bálnatámadásban - videó

A helyi hatóságok szerint felborult egy hajó 11 emberrel a fedélzetén az új-zélandi Kaikoura közelében. A rendőrség "példátlan" és "tragikus" eseményként jellemezte a balesetet, megerősítve, hogy öten meghaltak, míg hat másik embert kimentettek a vízből.



A helyi polgármester egy alattomos bálnát okolt a balesetért, amely állítólag felborította a hajót, és alulról csapódott bele.



"Van egy felborult csónakunk, amelyet egy bálna borított fel, amennyire értjük, alulról jött fel. Lezártuk a kikötőt, hogy folytathassuk a munkát" - mondta Craig Mackle, Kaikoura polgármestere az RNZ televíziónak. A rossz időjárást már kizárták az eset lehetséges okaként, mivel a tengerjárási viszonyok a tisztviselő szerint "tökéletesek" voltak a kihajózás idején.



Az interneten keringő felvételeken látható, amint a túlélők közül néhányan a felborult hajó tetején ülnek.



A rendőrség azonban eddig tartózkodott attól, hogy a tengeri emlősre hárítsa a felelősséget, és csak annyit állított, hogy a hajó "ütközést szenvedett" egy azonosítatlan tárggyal.



A felborult hajón feltehetően egy madárrajongókból álló csoport utazaott, az áldozatok hivatalos azonosítása még folyamatban van. Mind a hat túlélőt, köztük a hajó kapitányát is, kiengedték a kórházból, és csak egyikük szenvedett kisebb sérüléseket.



Az új-zélandi tengerészeti hatóságok nyomozókat küldtek Kaikourába, hogy megállapítsák a felborulás összes körülményét, és megállapítsák, hogy valóban a bálna volt-e a hibás.

Kaikoura is in shock as major rescue operation is launched

What is believed to be a local fishing vessel with 11 souls on board hit what was suspected to be a whale.

Vessel capsized

2 Reported deceased

3 Reported missing

6 Have been rescued

The sea is calm with no wind. pic.twitter.com/FFNltZibtZ