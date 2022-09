Pandémia

New York rendkívüli állapotot hirdetett a gyermekbénulás miatt

New York állam öt megyéjéből származó szennyvízmintákban mostanra megtalálták a bénulást okozó poliovírus típusokat, és a genetikai vizsgálatok megerősítik a közösségi terjedést. 2022.09.10 12:03 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

New York szeptember 9-én rendkívüli állapotot hirdetett a gyermekbénulás vírusa miatt. A hatóságok most öt körzetben, köztük New Yorkban is kimutatták a kórokozót - amelyről úgy vélték, hogy az Egyesült Államokban nagyrészt már felszámolták.



"A gyermekbénulással kapcsolatban egyszerűen nem szabad kockáztatni" - mondta Mary Bassett, New York állam egészségügyi biztosa pénteki sajtóközleményében. "Ha Ön vagy gyermeke oltatlan vagy nem naprakész az oltásokkal, a bénulásos megbetegedés kockázata valós".



Júliusban egy be nem oltott Rockland megyei férfi lett az első ember az Egyesült Államokban, akinél közel egy évtizede gyermekbénulást diagnosztizáltak. A hatóságok szerint a betegséget olyasvalakitől kapta el, aki a gyermekbénulás elleni vakcina szájon át szedett változatával volt beoltva, amelyet 2000 óta nem adtak be az Egyesült Államokban. Ez a vakcina a gyermekbénulás vírus egy legyengített változatát tartalmazza, amely képes keringeni és megfertőzni azokat az embereket, akik nincsenek beoltva.



Az esetet követően New York állam egészségügyi tisztviselői szennyvízminták elemzésébe kezdtek, mivel a gyermekbénulással fertőzött emberek a székletükkel ürítik a vírust. Mostanra öt megye mintáiban azonosították a gyermekbénulást, és a genetikai vizsgálatok megerősítették a közösségi terjedést.



A szükségállapot miatt megnövelik az oltóanyagra szánt forrásokat, többek között lehetővé teszik, hogy a sürgősségi orvosi szolgálat dolgozói, szülésznők és gyógyszerészek beadhassák a vakcinát. Az Egyesült Államok Betegségellenőrzési és Megelőzési Központja szerint a gyermekbénulás elleni vakcina biztonságos és több mint 99 százalékban hatékony a fertőzés megelőzésében azoknál, akik elvégzik az oltássorozatot.