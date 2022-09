Ukrajnai háború

Az orosz erők továbbra is lövik a harkivi régiót, áldozatok

Az ukrán erők visszafoglalták és megtisztították az ellenséges erőktől a harkivi régióban található Balaklija várost és a Herszon megyei Viszokopillja falut. 2022.09.09 17:33 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az elmúlt napban a kelet-ukrajnai Harkiv megyében négy ember halt meg az orosz hadsereg ágyúlövéseitől, további tíz helyi lakost pedig sebesülései miatt kórházba kellett szállítani. Egy nő a megyeszékhelyen, Harkivban, egy másik pedig Csuhujivban halt meg az éjszakai ágyúlövésektől - közölte pénteken Oleh Szinyehubov megyei kormányzó.



Ihor Terehov harkivi polgármester kora délután Telegram-fiókjában közölte, hogy a megyeszékhelyet is orosz tüzérségi támadás érte vélhetően rakéta-sorozatvetőkből. Egy óvodában keletkeztek árok, és kigyulladt egy benzinkút. "Az áldozatok számát még pontosítani kell" - tette hozzá a városvezető. Az Ukrajinszka Pravda jelentése szerint légiriadó van egész Harkiv megyében.



A Szumi megyei kórház elleni reggeli orosz légicsapásnak az eddigi információk alapján hét sebesültje van - közölte Dmitro Zsivickij megyei kormányzó.



Pavlo Kirilenko Donyeck megyei kormányzó arról adott hírt a Telegramon, hogy az elmúlt napban kilenc civil lakos halt meg, és 23 szenvedett sérüléseket orosz ágyúlövésektől.



Az ukrán vezérkar napi jelentésében arról írt, hogy a déli, javarészt orosz megszállás alá került Herszon megyében az oroszok az ukrán hadsereg ellentámadása miatt lezártak egy falut, a helyi lakosokat pedig " élő pajzsként" használják.



Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) arról számolt be, hogy az ukrán erők visszafoglalták és megtisztították az ellenséges erőktől a harkivi régióban található Balaklija várost és a Herszon megyei Viszokopillja falut. A bejelentés alátámasztásául fotókat is csatoltak a Telegramon.



"Lépésről lépésre visszaszerezzük szülővárosainkat és falvainkat! Az SZBU különleges erői a hadsereggel karöltve felszabadították Viszikopillját és Balakliját!" - írták a fényképeket kísérő szövegben. A hét közepén orosz jelentések még arról számoltak be, hogy az ukrán csapatok nem jártak sikerrel Balaklija visszafoglalására tett kísérleteikkel. A harctéri jelentéseket ugyanakkor nem lehet független forrásból ellenőrizni.

Az ukrán déli műveleti parancsnokság pénteken arról számolt be, hogy a védelem déli határain az ukrán erők "égből és földről" 271 esetben találták el az orosz csapatok állásait, rakéta-sorozatvetőket, fegyverek és felszerelések koncentrációs területeit, valamint pontonátkelőket Nova Kahovka településnél. A jelentés szerint egy nap alatt 59 orosz katona halálát okozták a régóban. Közölték azt is, hogy az elmúlt napban ezzel szemben az orosz erők harminc légi és egy rakétacsapást mértek az ukrán állásokra, valamint négy R-27-es rakétát is kilőttek ukrán repülőgépekre. A déli parancsnokság adatai szerint a Fekete-tengeren az ellenséges haderőcsoport jelenleg 19 hajóból áll, köztük három összesen 24 Kalibr típusú rakétavetővel van felszerelve. "Emiatt nem kizárható ki a további rakétacsapások veszélye" - tették hozzá.



Az ukrán vezérkar legfrissebb, pénteki összesítése szerint eddig hozzávetőlegesen 51 900 orosz katona halt meg Ukrajnában, közülük 650-en az elmúlt napban. Az ukrán erők megsemmisítettek egyebek mellett 211 helikoptert, 2122 harckocsit, 4575 páncélozott járművet és 1237 tüzérségi fegyvert.



Közben pénteken Kijevbe érkezett látogatásra Mateusz Morawieczki lengyel kormányfő, aki a geopolitikai helyzettel, az energiapiaccal, valamint az energia- és katonai biztonsággal kapcsolatos kérdéseket kíván megvitatni ukrán táralópartnereivel. Elutazása előtt újságíróknak azt mondta, hogy jelenléte az ukrán fővárosban "politikai jelzés a Kremlnek".