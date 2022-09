Elhunyt II. Erzsébet

Részvétét fejezte ki a holland és a luxembourgi uralkodó, valamint a két ország választott vezetői

Részvétét fejezte ki a királyi családnak és a brit népnek Vilmos Sándor holland király és holland királyi család, Henrik luxemburgi nagyherceg, valamint Mark Rutte holland, és Xavier Bettel luxembourgi miniszterelnök II. Erzsébet brit uralkodó halála miatt. 2022.09.09 09:55 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Vilmos Sándor holland király, édesanyja és egyben elődje, Beatrix holland királynő, valamint felesége Maxima holland királyné közös nyilatkozatukban "mély tisztelettel és szeretettel" emlékeztek a királynőre.



A holland uralkodó és családja állhatatosnak és bölcsnek nevezte II. Erzsébetet, aki - mint írták - egész életét a brit nép szolgálatának szentelte. "Nagyon hálásak vagyunk országaink szoros barátságáért, amelyhez Erzsébet királynő oly nagymértékben hozzájárult" - fogalmaztak, majd hozzátették, "szoros kötelék fűzi őket" az Egyesült Királysághoz és a brit királyi családhoz, és osztoznak fájdalmukban.



Mark Rutte holland miniszterelnök az interneten is közzétett nyilatkozatában azt írta, Hollandia a legmélyebb tisztelettel emlékszik II. Erzsébet brit királynőre. Kiemelte, kivételesen hosszú uralkodása alatt a nyugalom és a stabilitás mintaképe volt hazája és a világ számára, még a legnagyobb történelmi fordulatok pillanataiban is. Majd így folytatta: "Erzsébet királynő erős kötelességtudatát és rendíthetetlen elszántságát könnyed humorérzékkel ötvözte". Az, ahogyan nehéz feladatait ellátta, mély benyomást tett mindenkire, aki találkozott vele - írta Rutte, aki végezetül részvétét fejezte ki a brit királyi családjának, és a holland kormány nevében együttérzését fejezte ki Liz Truss brit miniszterelnöknek.



Henrik luxemburgi nagyherceg a Twitteren is közétett közleményében azt írta, mélyen megrendítette és elszomorította II. Erzsébet királynő, "a két ország közötti barátsághoz mélyen hozzájáruló" uralkodó halálának híre. "A nagyherceg részvétét fejezi ki a luxemburgi nép nevében a brit királyi családnak" - tette hozzá.



Xavier Bettel, Luxemburg miniszterelnöke Twitter-üzenetében kiemelte, II. Erzsébet királynő hét évtizeden át és számos kihíváson keresztül vezette Nagy-Britanniát.



"Következetes vezetése, reményt támasztó képessége, valamint a stabilitás és a béke iránti elkötelezettsége nagyon fog hiányozni. Legmélyebb részvétemet fejezem ki a királyi családnak és Nagy-Britannia népének" - tette hozzá a luxemburgi kormányfő.