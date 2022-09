Bűnügy

Politikus késelhetett halálra egy oknyomozú újságírót Las Vegasban

A nevadai nagyvárosban múlt pénteken késelték halálra lakása közelében Jeff German oknyomozó újságírót, a Las Vegas Review-Journal munkatársát, aki egy megye választott elöljárójáról írt leleplező cikket.



A Las Vegas-i városi rendőrség megerősítette, hogy történt letartóztatás és a gyilkossághoz köthető járművet is lefoglaltak, de mást nem közöltek. A CNN beszámolója szerint a Clark megyei börtön internetes ügyiratában olvasható, hogy Robert Telles demokrata politikust, megyei elöljárót egy rendbeli gyilkosság gyanújával tartják őrizetben, és bírósági meghallgatására vár.



A gyilkosság gyanúsítottjáról és az általa használt gépkocsiról a rendőrség kedden közzétette egy térfigyelő kamera felvételét, amelyen egy kalapot viselő férfi látszik.



Jeff German tavasszal cikket írt Robert Telles hivatalában uralkodó ellenséges hangulatról, ami után a politikust nem jelölték újra a posztra. A lap szerint az újságíró még a gyilkosság előtti napokban is a megyei elöljáró sztoriján dolgozott, közérdekű adatigénylést adott be, hogy megkapja a helyi politikus és három további tisztségviselő sms-üzenetváltását.