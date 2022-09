Elhunyt II. Erzsébet

Csere vár az összes brit bankjegyre, és még a himnusz szövege is változik

Csütörtökön elhunyt II. Erzsébet, aki több mint hét évtizeden át uralkodott. Fia, III. Károly brit király lép a trónra, anyja halálával pedig rengeteg kisebb-nagyobb dolog szorul cserére a monarchiában - írja a Telex.



Példának okáért itt van az angol font, amelynek minden bankjegyét és érméjét 1960 óta II. Erzsébet portréja díszíti. Az idei évben még nem várható a csere, 2023-ban jelennek majd csak meg a III. Károly portréjával díszített bankjegyek.



A királynős pénzek viszont még egy ideig a forgalomban maradnak, az átállás lassú folyamatnak ígérkezik. Érdekes tradíció, hogy amikor új uralkodó lép a trónra, az érméken a portréja mindig az ellenkező irányba néz, mint az elődjéé. Ez azt jelenti, hogy mivel II. Erzsébetnek jobbra nézős portréja volt, így Károlynak valószínűleg majd balra fog.



Továbbá cserére szorul a himnusz is, mely hetvenegy éven keresztül a God Save the Queen (Isten óvja a királynőt) címet viselte. III. Károly trónralépése után a himnusz szövegében God Save the King, azaz azaz Isten óvja a királyt fog szerepelni.



Nagy-Britanniában nagyon sok helyen találkozhattunk a királynő monogramjával: kormányzati épületeken, egyenruhákon, pecséteken, de még a postaládák oldalán és a rendőrök sisakján is. A királynő halálával ez is megváltozik. Az E II R logót, mely az Elizabeth Regina II rövidítése (A regina szó nem egy keresztnév, hanem a királynő latinul - szerk.), C III R-re, azaz Charles Rex III-re cserélik. Az átállás itt is hosszú folyamat lesz, a brit posta például már jelezte, hogy az ország több mint százezer postaládájának lecserélésével nem fognak sietni.