Ukrajnai háború

Aknának ütközött és megsérült egy román aknászhajó a Fekete-tengeren

2022.09.09 08:26 MTI

Aknának ütközött és a robbanás következtében megsérült egy román aknászhajó a Fekete-tengeren - közölte csütörtök este a román haditengerészet.



A Locotenent Dimitrie Nicolescu aknászhajót éppen azért vezényelték a térségbe, mert csütörtök délben a tengeri olaj- és gázszondákat kiszolgáló GSP társaság egyik hajója azt jelentette, hogy sodródó tengeri aknát észlelt 45 kilométernyire észak-keletre Konstancától.



Az aknászhajó késő délután találta meg a gyanús szerkezetet, de a kedvezőtlen időjárás és a kétméteres hullámok nem tették lehetővé, hogy az aknabegyűjtésre kiképzett búváregység motorcsónakkal megközelítse, beazonosítsa és hatástalanítsa a hajózást veszélyeztető aknát. Bár sötétedés után megtették az előírt óvintézkedéseket, a viharban sodródó akna az aknászhajó hátsó részének csapódott, felrobbant és kisebb léket ütött a merülési szint közvetlen közelében - olvasható a haditengerészet közleményében.



Hozzátették: a 75 tagú legénység egyetlen tagja sem sérült meg és nincs veszélyben. A hajó nem süllyed, a fedélzeten nem keletkeztek súlyos károk, a haditengerészet parancsnoksága pedig egy másik hajót is a helyszínre küldött, hogy segítséget nyújtson és bevontassa a sérült aknászhajót, amelynek - médiaértesülések szerint - megsérült a hajtóműve is.



A közlemény azt is felidézti: az Oroszország által Ukrajna ellen indított háború kezdete, február 24-e óta ez volt a harmadik küldetés, amikor sodrodó akna hatástalanításához riasztottak román aknászhajót. Az első aknát március végén észlelték a Midia-foktól 75 kilométernyire, a másodikat pedig a turisztikai szezon közepén, július végén, alig 3 kilométerre Eforie partjaitól, mindkettőt sikeresen megsemmisítették.



A román haditengerészet szerint a háború kezdete óta 28 tengeri aknát robbantottak fel a Fekete-tenger nyugati térségében: három ilyen műveletet Törökország, kettőt Románia, egyet Bulgária és 22-t Ukrajna hajtott végre.



Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) március 19-én jelentette be, hogy az ukrán haditengerészet elaknásította Odessza, Ocsakiv, Csornomorszk és Pivdennyi kikötőjét. Az FSZB szerint a több, mint 420 tengeri aknából néhány elszabadult a vihar miatt, és fenyegeti a fekete-tengeri hajózást.



Az Adevarul című lap által március végén megszólaltatott román katonai szakértők kizártnak nevezték, hogy vihar letéphette volna a horgonyokról az ukrán kikötőket védő tengeri aknákat. Feltételezésük szerint két - a térségben észlelt - orosz kotróhajó szedte fel, és hagyta sodródni a tengeri aknákat, amikor biztonságos útvonalat próbált felszabadítani egy esetleges partraszálláshoz az orosz hadihajók számára.