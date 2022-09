Elhunyt II. Erzsébet

Részvétüket fejezték ki szerb, montenegrói és északmacedón vezetők

Részvétüket fejezték ki a királyi családnak és a brit népnek szerb, északmacedón és montenegrói vezetők II. Erzsébet brit uralkodó halála miatt. 2022.09.09 07:41 MTI

Aleksandar Vucic szerb elnök a saját és Szerbia állampolgárai nevében fejezte ki részvétét. A gyásztáviratban azt írta: "Őfelsége önzetlen szolgálatával meghatározta az Egyesült Királyság és a világ modernkori történelmét, példát mutatva arra, hogyan kell viselni az uralkodói hatalmat és ellátni a feladatokat a legnehezebb időkben is".



"II. Erzsébet minden kihívással bölcsen, feltűnésmentesen, de határozottan nézett szembe, elsősorban a nemzete jóllétét tartva szem előtt, amivel kivívta alattvalóinak és számos tisztelőjének csodálatát szerte a világban. Családja és a teljes nemzet támasza volt" - húzta alá Aleksandar Vucic. A táviratban az is olvasható, hogy a szerb államfő szerint II. Erzsébet a kötelességei és a nemzet, illetve az állam iránt tanúsított odaadása és gondoskodása, valamint az erkölcsi értékek megóvása uralkodásának legmeghatározóbb jellemzőivé váltak. A királynő több évtizedes uralkodása alatt fáradhatatlanul dolgozott azon, hogy az Egyesült Királyság mindenki számára jólétet jelentse - fűzte hozzá a szerb elnök. "A számtalan kihívás és nehézség ellenére, amelyek uralkodását meghatározták, II. Erzsébet királynő a törékenység látszata ellenére a világ legnagyobb uralkodóihoz méltó erőt tudott mutatni - olvasható a táviratban.



Dritan Abazovic montenegrói miniszterelnök a közösségi médiában tette közzé részvétnyilvánítását. Azt írta: "Montenegró népének a nevében mély szomorúságunknak adok hangot II. Erzsébet királynő halála miatt. Őfelsége egész életét országa szolgálatának szentelte, és inspiráló példa volt mindenki számára a világon".



Milo Djukanovic montenegrói államfő szintén a közösségi médiában reagált a királynő halálhírére. "Montenegró osztozik a szomorúságban és a fájdalomban, amelyet II. Erzsébet királynő halála okozott, akinek több évtizedes uralkodása a világtörténelem egyik legértékesebb eleme marad" - olvasható a Twitteren.



"II. Erzsébet királynő a modernkori történelem meghatározó része volt, és tanúja számos társadalmi változásnak az utóbbi 70 évben" - olvasható az északmacedón kormány közleményében, amelyet a brit uralkodó halálát követően adtak ki. Az északmacedón kormány egyben támogatásáról biztosította az új királyt, III. Károlyt, illetve a Liz Truss vezette új kormányt is.