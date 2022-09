Elhunyt II. Erzsébet

Az EU, a NATO és Belgium vezetői részvétüket fejezték ki

Fülöp belga király és felesége, Matild királyné, az Európai Unió, a NATO és Belgium választott vezetői is részvétüket fejezték ki II. Erzsébet brit uralkodó csütörtöki halála miatt.



A belga királyi pár az interneten is közzétett üzenetében kiemelte: nagy szomorúsággal értesültek Őfelsége II. Erzsébet királynő haláláról. "Rendkívüli személyiség volt. Szép emlékeket fogunk őrizni róla, mindig bátorságról, méltóságról és odaadásról tett tanúbizonyságot" - fogalmaztak.



Az Egyesült Királyság kivételes uralkodót veszített el, aki mély nyomot hagyott a történelemben. "Mély részvétünket fejezzük ki a királyi családnak és a brit népnek. Nyugodjon békében szeretett férje mellett" - zárta üzenetét Fülöp király és Matild királyné.



Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Twitter-üzentében azt írta: mély szomorúsággal értesült Őfelsége II. Erzsébet haláláról.



Mint írta: II. Erzsébet volt a világ leghosszabb ideig hivatalban lévő államfője, és az egyik legelismertebb személyiség világszerte. Bátorsága és odaadása, amellyel országát szolgálta, sokak számára az erő forrása volt, és stabilitást jelentett a legnehezebb időkben is. A királynő állhatatos elkötelezettsége hazája iránt, családja és népe iránti szeretete jellemezte hosszú uralkodását. Együttérzése és azon képessége, hogy kapcsolatot tudott teremteni bármely nemzedékkel, miközben ragaszkodott a számára oly fontos hagyományokhoz, a valódi vezetés példája volt. Az Egyesült Királyság legjobbjait, népét és értékeit testesítette meg - emelte ki Von der Leyen.



"Őszinte részvétemet fejezem ki a királyi családnak és a brit népnek" - írta az Európai Bizottság elnöke.

Charles Michel, az Európai Tanács elnöke üzenetében kiemelte, Erzsébet királynő, akit egykor "Rendíthetetlen Erzsébetnek" neveztek, szolgálatával és elkötelezettségével soha nem mulasztotta el megmutatni a tartós értékek fontosságát a modern világban.



Roberta Metsola, az Európai Parlament (EP) elnöke üzenetében aláhúzta: kevesen tudták oly mértékben alakítani a világ történelmét, mint Őfelsége II. Erzsébet királynő.



"A kötelesség és a szolgálat iránti törhetetlen elkötelezettsége példa volt mindenki számára" - fogalmazott az EP elnöke.



Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője üzenetében azt írta, Erzsébet királynő figyelemreméltó uralkodása alatt a 20. és 21. század nagyon sok fontos eseménye történt. Az Európai Unió elismeréssel adózik egyedülálló hozzájárulása előtt a béke és a megbékélés megteremtéséhez. Távozása az egész világon érezteti hatását - tette hozzá az uniós diplomácia vezetője.



Jens Stoltenberg NATO-főtitkár üzenetében azt írta: "mélységesen elszomorította" II. Erzsébet királynő halálának híre. Kiemelte: a királynő uralkodásának több mint 70 éve alatt önzetlenül vezette országát, és igazi közszolgálatot látott el.



"Legmélyebb részvétem a királyi családnak, a NATO-szövetséges Egyesült Királyságnak, Kanadának, valamint a Nemzetközösség valamennyi tagjának" - tette hozzá Stoltenberg.



Alexander De Croo belga miniszterelnök üzenete szerint Belgium részvétét fejezi ki a brit királyi családnak és a brit alattvalóknak. Mint írta, a királynő a stabilitás és a méltóság jelképe volt a brit nép számára több mint 70 éven át. Nyugodjon békében II. Erzsébet királynő! - tette hozzá a belga kormányfő.