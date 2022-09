Elhunyt II. Erzsébet

Több bukaresti vezető és a román korona őre is részvétüzenetet küldött

Több bukaresti állami vezető és a brit uralkodóházzal rokoni kapcsolatot ápoló román királyi család feje is részvétüzenetben fejezte ki együttérzését II. Erzsébet halála miatt csütörtökön. 2022.09.09 04:42 MTI

Klaus Iohannis román államfő Twitteren közzétett részvétüzenetében úgy fogalmazott: II. Erzsébet királynő a hűség és a közszolgálat iránti elkötelezettség példaképe volt mindvégig, történelemformáló, hét évtizedes uralkodása idején. A román államfőhöz hasonlóan Nicolae Ciuca miniszterelnök is közösségi oldalán fejezte ki együttérzését az Egyesült Királyság polgáraival és a brit királyi családdal. Marcel Ciolacu romén házelnök méltatásában azt emelte ki, hogy II. Erzsébet hidakat épített az emberek és nemzetek között, amelyek fennmaradnak a következő generációk számára is.



Kelemen Hunor, a bukaresti kormány miniszterelnök-helyettese, az RMDSZ elnöke szerint II. Erzsébet hét évtizeden át volt a világ egyik legnagyobb tiszteletnek örvendő, sokak által szeretett államfője, akiről az erdélyiek azt is számon tartották, hogy ükanyja révén egy régi erélyi család leszármazottja volt.



Mély fájdalommal búcsúztatta az elhunyt brit uralkodót Margit hercegnő, a román korona őre, (a 96 éves korában öt éve elhunyt) Mihály egykori román király lánya is, felidézve, hogy Viktória brit királynő közös ősük volt. A hercegnő szerint II. Erzsébet egy életen keresztül szoros kapcsolatot ápolt a román családdal, számára pedig fontos erkölcsi, intellektuális, érzelmi és intézményi támasz maradt apja, Mihály király elvesztése után is.