Ukrajnai háború

Az orosz erők ismét Harkivot lőtték, áldozatok

Az orosz erők csütörtökön feltehetően rakéta-sorozatvetőkkel nyitottak tüzet a kelet-ukrajnai Harkiv városára, az előzetes adatok szerint két civil életét vesztette és öt megsebesült - közölte Oleh Szinyehubov megyei kormányzó a Telegram üzenetküldő alkalmazáson.



Ihor Terehov harkivi polgármester hozzáfűzte, hogy a város egyik iparnegyedét érte a támadás, találatot kapott egy adminisztrációs épületet. Az orosz erők az elmúlt napban öt rakétacsapást mértek Harkivra, amelyek károkat okoztak egy létfontosságú infrastrukturális létesítményben és termelési létesítményekben.



Az Ukrajinszka Pravda hírportál helyi kormányzók beszámolóiból készített összeállításában arról téjékoztatott, hogy csütörtökre virradóra légiriadó volt Zaporizzsjában, valamint Poltava megye kremencsuki járásában, Herszon megyében pedig változatlanul súlyos a helyzet, az ukrán erők által felszabadított településeket az orosz csapatok folyamatosan lövik.



Donyeck megyében az elmúlt napon a harcok miatt hét helyi lakos vesztette életét és ketten sérültek meg.



Szerhij Hajdaj Luhanszk megyei kormányzó egy tévéműsorban arról beszélt, hogy Oroszország fő erőit a donyecki régióban lévő Bahmut városának elfoglalására csoportosította át, csökkentve ezzel a luhanszki régió "terheit". Hozzátette, hogy az orosz csapatok erőszakkal próbálják mozgósítani a férfiakat az általuk megszállt Luhanszk megyei területeken, különösen Szverodoneckben, Liszicsanszkban, Sztarobilszkben és más településeken.



Az Ukrajinszka Pravda visszautalt arra, hogy az ukrán vezérkar hétfői jelentésében arról számolt be, hogy az ukrán erők sikeresen visszaverték az oroszok támadásait Avgyijivka és Bahmut irányában.



A kijevi vezérkar csütörtöki harctéri helyzetjelentésében azt emelte ki, hogy az ukrán erők az elmúlt napban 640 orosz katonát, két repülőgépet és helikoptert semmisítettek meg. Az ukrán katonai vezetés legfrissebb, csütörtöki összesítése alapján eddig hozzávetőlegesen 51 250 orosz katona halt meg Ukrajnában. Az ukrán erők megsemmisített egyebek mellett 239 repülőgépet, 210 helikoptert, 2112 harckocsit és 1226 tüzérségi rendszert. Az adatokat és a harcokról szóló jelentéseket nem lehet független forrásból megerősíteni.

Az amerikai védelmi minisztérium Ukrajnának Excalibur típusú, GPS-vezérelt nagyhatótávolságú rakétákat küldött - számolt be a Jevropejszka Pravda hírportál a Bloomberg hírügynökség alapján, amely ezt a rendelkezésére álló költségvetési dokumentumokra hivatkozva írta. Az Excalibur lövedékek tekintetében most először ismerték el, hogy a Pentagon adott ilyen típusú rakétákat Ukrajnának - tette hozzá a hírportál. Az amerikai védelmi minisztérium 92 millió dollárt költ a kongresszus által jóváhagyott kiegészítő forrásokból "az Ukrajnának adományozott M982 Excalibur lőszerek vásárlására, amelyek támogatják az orosz agresszió elleni nemzetközi erőfeszítéseket" - áll egy múlt havi költségvetési dokumentumban, amelyet korábban nem hoztak nyilvánosságra.



A műhold által irányított fegyvert, amely két méteres pontossággal képes célba találni, először 2007-ben használták Irakban, egy al-Kaida vezető és társainak megölésére. A lövedéket 155 mm-es tarackokban használják. Precíziós célzása lehetővé teszi a parancsnokok számára a csatatéren a célpontok pontosabb célzását. A dokumentumok szerint hatótávolsága 40,5 kilométer.



Norvégia pedig mintegy 160 Hellfire rakétát, kilövőállást és irányító egységet, valamint éjjellátó készülékeket fog adni Ukrajnának - közölte a Jevropejszka Pravda a norvég védelmi minisztériumra hivatkozva.



Közben csütörtökön Kijevbe érkezett Antony Blinken amerikai külügyminiszter, aki a tervek szerint megbeszélést folytat Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel - közölte Szerhij Nyikoforov, az ukrán államfő sajtótitkára. Az Ukrajinszka Pravda értesülései szerint lehet, hogy Blinken Kijev melletti településeket is felkeres.