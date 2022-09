Élőző fegyveres ölt meg 4 embert

Az amerikai Tennessee államban található Memphisben a rendőrség letartóztatott egy gyanúsítottat, aki állítólag órákon át autózott a városban, miközben emberekre lövöldözött, mindezt pedig élőben közvetítette.



A lövöldözés és az autórablás szerda éjfél után kezdődött, és akkor ért véget, amikor a gyanúsítottat a rendőrök elfogták egy nagy üldözést követően - közölte Cerelyn CJ Davis memphisi rendőrfőnök.



A fekete férfi gyanúsítottat a 19 éves Ezekiel Kelly néven azonosították. A nap folyamán állítólag négy embert megölt, három másikat pedig megsebesített, egyiküket súlyosan - közölte a rendőrség. Azzal is vádolják, hogy több járművet is ellopott.



A fegyveres az ámokfutás egyes részeit élőben közvetítette a Facebookon és az Instagramon - jelentette a helyi média. Az állítólag Kelly által élőzött videók egyikén látszólag az látható, amint besétál egy AutoZone üzletbe, és lelő egy embert. Az áldozatot kórházban kezelték a hasán ejtett sebbel.



A hatóságok az AutoZone incidens után, amely már a negyedik lövöldözés volt, óvóhelyi riasztást adtak ki. Kelly állítólag összetörte az utolsó autót, amelyet ellopott, miután a rendőrök mintegy fél órán keresztül üldözték.



Kelly büntetett előéletű, mondta Jim Strickland, Memphis polgármestere egy sajtótájékoztatón. Első fokon gyilkossággal vádolták meg, és 2021 áprilisában bűnösnek vallotta magát egy enyhébb bűncselekményben, súlyos testi sértésben. Három évre ítélték, amelyből mindössze 11 hónapot ült le, és idén március végén szabadult.



"Ha a teljes hároméves büntetését letöltötte volna, ma is börtönben lenne, és négy polgártársunk még mindig élne" - hangsúlyozta a polgármester.



A memphisi terror órái alatt a városi közlekedési hatóság felfüggesztette a busz- és trolibuszjáratokat, amíg a rendőrség a fegyveres után kutatott. A Memphisi Egyetem és a Rhodes College a hajtóvadászat közepette lezárta a campusát.

