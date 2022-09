USA

Donald Trump támogatottja nyerte az egyik utolsó előválasztást

Geoff Diehl, a Donald Trump volt elnök által támogatott jelölt nyerte meg mérsékeltebb ellenfelével szemben a republikánus párti előválasztást Massachusettsben, az Egyesült Államok egyik legliberálisabb államában a kormányzói tisztségért vívott küzdelemben kedden.



Geoff Diehl az állami törvényhozás egyik képviselője volt. Demokrata párti ellenfele a november 8-i félidős választásokon Maura Healey, Massachusetts állam főügyésze lesz, aki megválasztása esetén az állam első női és vállaltan leszbikus kormányzója lehet.



Massachusetts államot az előző két ciklusban Charlie Baker republikánus párti politikus irányította, aki nem indult újraválasztásáért.



Geoff Diehl az előválasztás éjszakáján arról beszélt, hogy kampányát az emberek szabadságára, jogaira és jólétére építi, szerinte manapság az emberek inkább elhagyják Massachusetts államot, amelyre korábban úgy tekintettek, mint amely megvédi szabadságukat, és jobb életet kínál családjuknak.



Maura Healey ellenfél nélkül diadalmaskodott a demokrata párti előválasztáson. A választás estéjén - még republikánus ellenfele nevének ismerete nélkül - úgy nyilatkozott, hogy bárkivel néz is majd szembe, az "trumpizmust" hoz Massachusettsbe, és értékei köszönőviszonyban sem lesznek az ő értékeivel.



A közvélemény-kutatási eredmények a demokrata jelölt sikerét jelzik előre az állam kormányzóválasztásán.



A félidős választások előtt a massachusettsi volt az egyik utolsó előválasztás az Egyesült Államokban. Ahogy az AP hírügynökség tudósítása megjegyzi: a keleti parti liberális államokban, Massachusetts mellett Marylandban és New Jersey-ben, ahol az előző években a mérsékelt republikánusok sikereket tudtak elérni, most a Donald Trump által támogatott jelöltek fognak megmérkőzni a demokratákkal a novemberi választáson.



November 8-án a kormányzók mellett az amerikai szövetségi törvényhozás, azaz a képviselőház és a szenátus új tagjait is megválasztják.