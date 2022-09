Ukrajnai háború

Az orosz erők több települést lőttek Donyeck és Harkiv megyékben

Az orosz hadsereg aktívan lőtte a Donyeck megyei Kramatorszk és Szlovjanszk környékét, valamint ismét rakétákkal támadta Harkivot és a közelében lévő településeket, aminek következtében néhányan megsérültek - számolt be szerdán az Ukrajinszka Pravda hírportál helyi kormányzókra hivatkozva.



Pavlo Kirilenko Donyeck megyei kormányzó közölte, hogy Kramatorszkot hajnalban érte tüzérségi támadás, emiatt tűz ütött ki egy egészségügyi intézményben. A városi tanács később pontosította, hogy egy pszichiátriai kórházban keletkeztek károk.



Szlovjanszkban hajnali négy óra körül az oroszok rálőttek a 4-es számú iskola egyik kihelyezett részlegére, és eltaláltak egy többszintes házat. Később a megyei rendőrség nyilvánosságra hozta, hogy legalább három ember rekedt a romok alatt. A hatóság közlése szerint károk keletkeztek egy fül-orr-gégészeti kórházban is.



Az orosz erők két rakétacsapást mértek Harkiv városra szerdára virradóan. Oleh Szinyehubov megyei kormányzó közlése szerint az egyik rakéta egy kétszintes épületet talált el, a közeli autómosó kigyulladt, és kár keletkezett kávézókban, üzletekben és gépkocsikban. A második rakéta a földet érte. Az előzetes információk alapján senki sem sérült meg. Az előző nap Harkiv megyében több települést is lőttek az orosz csapatok. A megyeszékhelytől nem messze fekvő Pecsenyihi településen rakéta csapódott be, két helyi lakos, egy 45 éves férfi és egy 17 éves fiú sérüléseket szenvedett.



Jurij Ihnat, az ukrán légierő szóvivője közben arról adott hírt, hogy az ukrán légierő szerda reggel lelőtt egy orosz Ka-52-es helikoptert a déli herszoni régió felett. Elmondta, hogy előző nap a déli erők katonái megsemmisítettek négyet a régóra kilőtt öt orosz H-101-es rakétából, egy másikat pedig a keleti légi erők egy katonája lőtt le. Egy rakéta eltalálta az ukrán infrastruktúra "néhány objektumát" - tette hozzá. A szóvivő beszámolt még arról, hogy az éjszaka két orosz drónt semmisítettek meg keleten, a légvédelem pedig egy ellenséges Szu-25-ös támadógépet is lelőtt.



Ihnat egy tévéműsorban azt is kifejtette, hogy az orosz csapatok az Ukrajna elleni háborúban egyre gyakrabban használnak elavult szovjet fegyvereket, például H-22-es és H-59-es rakétákat, valamint Sz-300-as légvédelmi rendszereket, mert az orosz készletek "kissé megcsappantak".

Az ukrán vezérkar reggeli helyzetjelentésében azt írta, hogy a Kelet-Ukrajnában bevetett Wagner orosz zsoldoshadsereg tagjainak már negyven százaléka vagy meghalt vagy megsebesült. "Az ideiglenesen megszállt területeken, köztük a harkivi régióban található Alekszandrivka faluban működő orosz katonai magáncégek jelentős veszteségeket szenvednek el. A súlyos sebesültek és az elesettek ezeknek az egységeknek több mint 40 százalékát teszik ki. Sok halott holttestét nem azonosították, és eltűntnek tekintik" - mutatott rá a vezérkar.



A kijevi katonai vezetés legfrissebb, szerdai összesítése szerint eddig Ukrajnában hozzávetőlegesen 56 610 orosz katona halt meg, közülük 460 az elmúlt napban. Az ukrán katonák megsemmisítettek egyebek mellett 2097 harckocsit és 4520 páncélozott járművet, 1194 tüzérségi fegyvert, 237 repülőgépet és 208 helikoptert.



Litvánia újabb tétel katonai segélyt küldött Ukrajnának, 105 milliméteres tarackokat - számolt be a Jevropejszka Pravda a litván védelmi minisztériumra hivatkozva. Azt nem közölték, hány darab fegyvert indítottak útnak. Vilnius hangsúlyozta, hogy Ukrajnának folyamatos fegyverellátásra van szüksége, ezért "nem lehet szünetet tartani".



Mihajlo Fedorov, a digitális fejlesztésekért felelős miniszter közölte, hogy Ukrajna "drónhadserege" kibővült az első húsz darab, lengyel gyártmányú Warmate típusú drónnal, amelyeket a Monobankon keresztül nyújtott adományokból vásároltak.



Olekszij Reznyikov ukrán védelmi miniszter közben szerdán aláírta azt a rendeletet, amely szerint a nők katonai szolgálatba való felvételét egy évvel, 2023. október 1-jéig elhalasztják.