Orosz diplomata: Putyin és Hszi a jövő héten Szamarkandban találkozik

Az orosz és a kínai elnök legutóbb februárban Pekingben ült tárgyalóasztalhoz, röviddel azt megelőzően, hogy Oroszország megindította az Ukrajna elleni invázióját. 2022.09.07 11:49 MTI

A Sanghaji Együttműködési Szervezet jövő heti szamarkandi csúcstalákozója alkalmából tárgyal majd egymással Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök - jelentette be Andrej Gyenyiszov, Oroszország pekingi nagykövete újságíróknak szerdán Pekingben a TASZSZ jelentése szerint.



A Sanghaji Együttműködési Szervezet szeptember 15-től tart kétnapos csúcsot az üzbegisztáni Szamarkandban. Gyenyiszov nem zárta ki a lehetőségét, hogy Putyin és Hszi a G20-csoportnak az indonéziai Balin november 15-16-án és az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) Thaiföldön november 18-19-én megtartandó csúcstalálkozóján is tart majd kétoldalú egyeztetést, ha személyesen jelen lesz.



A két elnök legutóbb februárban Pekingben ült tárgyalóasztalhoz, röviddel azt megelőzően, hogy Oroszország megindította az Ukrajna elleni invázióját. Az orosz elnök látogatása alkalmából aláírt megállapodás értelmében a felek közötti kapcsolatoknak "nincsnek határai".



Az orosz Távol-Keleten megtartott Vosztok-2022 hadgyakorlaton kínai csapatok is részt vettek. A vlagyivosztoki Keleti Gazdasági Fórumra elutazott népes kínai küldöttséget Li Csan-su, a Kínai Népköztársaság Országos Népi Kongresszusa Állandó Bizottságának elnöke vezette.