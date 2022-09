Összeomlott egy kongói híd, miközben a tisztviselők átvágták a szalagot az avatáson - videó

Amikor a tisztviselők éppen átvágták volna a szalagot, hogy felavassanak egy hidat a közép-afrikai Kongói Demokratikus Köztársaságban (KDK), a híd összeomlott, ami káoszt és felháborodást okozott a közösségi médiában. A Kongói Demokratikus Köztársaság tisztviselői azért gyűltek össze, hogy ünnepélyesen felavassák a gyaloghidat, amelyet azért építettek, hogy az esős hónapokban segítsen a lakosoknak átkelni egy folyón, mivel a korábbi rögtönzött híd áradások idején gyakran eltörött és megfulladt. A DRC tisztviselőinek egy csoportja az esemény során felkapaszkodott a keskeny hídra. A híd végén egy piros szalagot kötöttek a korlátra, és a kormány egyik tisztviselője készen állt arra, hogy ollóval elvágja azt. A híd azonban a megnyitó napján nem tudta megtartani magát, és összeomlott. Az afrikai politikusok híresek arról, hogy a legbizarrabb megnyitó ünnepségeket rendezik, amelyek gyakran mindennél jobban lejáratják az országot, különösen, ha a videók vírusként terjednek a közösségi médiában.

This is the moment a bridge collapsed whilst being opened by officials in the Democratic Republic of Congo ⤵️ pic.twitter.com/5ej5U9WC3V