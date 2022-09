Belpolitika

Bejelentette lemondását a holland agrárminiszter

Bejelentette lemondását Henk Staghouwer holland agrárminiszter, döntését a kormány nitrogénkibocsátás csökkentését célzó uniós szabályok végrehajtására irányuló tervei miatt a gazdák hónapok óta tartó tiltakozásával indokolta.



Henk Staghouwer a Twitteren jelentette be lemondását, és azt írta: a gazdálkodóknak és halászoknak bizonyosságra van szükségük az ágazat irányáról a jövőjük szempontjából.



"Arra a következtetésre jutottam, hogy miniszterként jelenleg nem én vagyok a megfelelő személy a mezőgazdaságban, a kertészetben és a halászatban. Emiatt lemondok a mezőgazdaságért, természetvédelemért és az élelmiszer-minőségért felelős miniszteri posztról" - fogalmazott.



Hollandia június közepén jelentette be, hogy 2030-ig 50 százalékkal csökkenteni kívánja a nitrogénkibocsátást, a csökkentés egyes területeken elérheti akár a 70 százalékot is az Európai Unió vonatkozó szabályozásának megfelelően.



A holland gazdák azért kezdtek tiltakozó megmozdulásokat, mert a kormányzati számítások szerint a stratégia 11 200 állattenyésztő telepet kényszeríthet bezárásra, további 17 600-nak pedig csökkentenie kellene a tartott állatok számát.



Mark Rutte holland miniszterelnök a múlt héten kitartott az évtized végéig elérni kívánt célérték mellett annak ellenére, hogy a gazdálkodó szervezetek 2035-re tolnák ki a határidőt.