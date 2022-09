Állati

DNS-vizsgálattal nyomoznák ki a kutyaürülék gazdáját egy német városban

Ezzel a módszerrel azonosítani lehetne, melyik kutya hagyta hátra a bűzös kis halmokat, s hogy mely gazda a felelős. 2022.09.06 07:18 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Rendhagyó eszközökkel: a "matéria" DNS-tesztelésével vennék fel a küzdelmet a németországi Weilerswist városában az utcákat és zöldterületeket elborító kutyapiszokkal szemben.



A város független polgármestere, Anna-Katharina Horst azzal a kérdéssel fordult Észak-Rajna-Vesztfália városainak szövetségéhez, hogy megteremthető-e a jogalap arra, hogy mintákat vegyenek, azonosítva a kutyák DNS-ét.



Ezzel a módszerrel azonosítani lehetne, melyik kutya hagyta hátra a bűzös kis halmokat, s hogy mely gazda a felelős. Horst szerint más városok is érdeklődnek a megoldás iránt.



A Bonn városától nyugatra fekvő Weilerswistnek 17 500 lakosa van - és 1586 kutyája is.



A kutyapiszok a játszótereken és a temetőben is jelen van. A közterületfelügyelet munkatársai is panaszkodnak, hogy a zöldfelületeket kutya-WC-ként kezelik - mondta el a polgármester.