A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség két szakértője maradt a zaporizzsjai atomerőműben

Befejezte munkáját és elutazott a zaporizzsjai atomerőmből a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) küldöttségének négy tagja, de ketten még maradtak a nukleáris létesítményben - erősítette meg az ukrajnai atomerőműveket üzemeltető Enerhoatom vállalat hétfőn a Telegram üzenetküldő portálon.



Az Enerhoatom úgy tudja, hogy a két ellenőr állandó jelleggel fog dolgozni az atomerőműben.



Hétfőre virradó éjjel az orosz erők a Dnyipropetrovszk megyei Nyikopolt ágyúzták - közölte a Valentin Reznyicsenko megyei kormányzó. Az eddig információk szerint tizenkét lövést adtak le a városra. Sebesülésről nem érkezett jelentés.



Az ukrán déli műveleti parancsnokság arról számolt be, hogy Herszon megyében az ukrán erők megsemmisítettek egy orosz lőszerraktárt Tomina Balka közelében, Lvove falunál pedig egy pontonhidat.



A washingtoni Hadtudományi Intézet (ISW) elemzői az Ukrajinszka Pravda hírportál beszámolója szerint megerősítették, hogy az ukrán erők ellentámadása érezhetően jól halad az ország déli és keleti részében. Az ukrán csapatok több irányban nyomulnak előre a herszoni régió nyugati részén, és megerősítették a terület feletti ellenőrzésüket a Sziverszkij-Donyec folyó túlpartján, Donyeck megyében - írták jelentésükbe az amerikai elemzők.



Az ISW előrejelzései szerint az oroszok időről időre ellentámadásba lendülnek és visszafoglalják az elvesztett állások egy részét, és természetesen heves tüzérségi és légitámadásokat hajtanak végre a felszabadított települések és az előrenyomuló ukrán csapatok ellen.



Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap éjjeli üzenetében jelentette be, hogy az ukrán erők visszafoglaltak két települést délen és egyet Donyeck megyében - emléketetett az Ukrajinszka Pravda. Az ISW független források alapján megerősítette egy település felszabadítását a donyecki és egyét a herszoni régióban.



Az Ukrajinszka Pravda a TASZSZ orosz hírügynökségre hivatkozva beszámolt arról is, hogy az oroszok "szünetet tartanak" a herszoni régi Oroszországhoz csatolásáról tervezett "népszavazás" előkészítésében. Ezt a megszálló orosz hatóságokkal együttműködő Kirilo Sztremouszov közölte orosz televíziók műsorában. "Felkészültünk a szavazásra, szerettük volna a közeljövőben a népszavazást megtartani, de a mostani események miatt (az ukrán erők ellentámadása) úgy gondolom, hogy egyelőre szünetet tartunk" - fogalmazott Sztremouszov.

Az ukrán vezérkar hétfő reggeli jelentésében azt írta, hogy az oroszok folytatják az erőszakos mozgósítást Ukrajna megszállt területein, még a kórházakból is visznek hadba férfiakat.



Herszon megyében a helyi lakosoknak megtiltották, hogy átkeljenek a Dnyeper (Dnyipro) folyón, és általában korlátozzák mozgásukat az ukrán erők ellentámadásai miatt. Azzal fenyegetik a civileket, hogy ha megsértik a tilalmat, tüzet nyitnak rájuk - számolt be a kijevi katonai vezetés.



A vezérkar hétvégi közlése szerint eddig 49 800 orosz katona halt meg Ukrajnában, az ukrán erők megsemmisítettek egyebek mellett 2068 harckocsit és 1157 tüzérségi fegyvert.



Andrij Nyebitov Kijev megyei rendőrfőnök arról adott hírt, hogy Bucsában újabb két ember holttestét találták meg, akiket szerintük orosz katonák végeztek ki. "Egy garázsfülkében végzett kutatás során megégett emberek csontjait találták. A garázs is teljesen kiégett. A helyi lakosok szerint az ellenséges megszállás idején az orosz hadsereg több civilt is megölt itt" - közölte a Telegramon a rendőrségi vezető.



Az ukrán főügyészség közzétette, hogy a bíróság bűnösnek talált és 16 év börtönbüntetésre ítélt egy ukrán férfit, aki az Azov ezred helyzetéről és egyéb hírszerzési információkat adott ki az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálatnak (FSZB), a bűntársa pedig tíz év szabadságvesztést kapott.



Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) benyújtotta a bírósághoz a vádemeléshez szükséges bizonyítékokat az orosz keleti katonai körzetének parancsnoka, Alekszandr Csajko vezérezredes és a luhanszki szakadárok egyik parancsnoka, Eszedulla Abaccev vezérőrnagy ellen. A két parancsnokot Kijev, illetve Luhanszk megye megszállásának előkészítésével gyanúsítják.