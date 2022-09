Rejtélyes légibaleset: átrepülte Európát, majd a tengerbe zuhant egy Cessna

Lezuhant egy magánrepülőgép vasárnap este Lettország partjai előtt - közölte a svéd TT hírügynökség a skandináv állam mentőszolgálatára hivatkozva.



Nem sokkal korábban a litván légierő közölte, hogy NATO-repülőgépeket riasztottak az észtországi Amari támaszpontról, hogy kísérjék a szeszélyesen haladó Cessna 551 típusú gépet a Balti-tenger felett. Ezt megelőzően spanyol, francia és német vadászgépek próbáltak sikertelenül kapcsolatot teremteni a géppel.



A FlightRadar24 internetes oldalon látható repülési adatok szerint az Ausztriában regisztrált könnyű repülőgép a spanyolországi Jerezből indult úticél megjelölése nélkül. A Bild című német lap úgy tudja, a gép Kölnbe tartott és a pilótán kívül három utasa volt. A felszállást követően a kabinban nyomásproblémákat jelentettek, majd az Ibériai félszigetet elhagyva megszakadt az összeköttetés a repülővel.



A gép kétszer is megfordult Párizs és Köln térségében, majd egyenesen a Balti-tenger felé indult áthaladva a Svédországhoz tartozó Gotland szigete felett. A nyomkövetési adatok szerint ezt követően gyorsan veszített sebességéből és magasságából.



"Úgy értesültünk, hogy a gép a tengerbe zuhant északnyugatra a lettországi Ventspils településtől. A repülő eltűnt a radarernyőkről" - közölte a svéd mentőszolgálat. A NATO-pilótákra hivatkozva hozzátette azt is, hogy a Cessna pilótafülkéjében, de kabinjában sem láttak senkit.



A litván légierő helikoptert indított a szerencsétlenség helyszínére.

Occupants of OE-FGR, a privately owned Cessna 551 CItation 2SP corporate jet flying from Jerez to Cologne this afternoon most likely died due to Cerebral Hypoxia caused by technical issue in oxygen system of their aircraft.OE-FGR crashed into Baltic Sea after running-out of fuel. pic.twitter.com/EKnuYXbcdy