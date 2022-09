Ukrajnai háború

Zelenszkij ismét haditanácsot hívott össze

A találkozón a főparancsnok, a hadműveleti területek parancsnokai és a hírszerzés vezetője beszámoltak a fronton kialakult helyzetről. 2022.09.05 07:24 MTI

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő elnökletével vasárnap ismét haditanácsot tartottak Kijevben, a héten immár harmadik alkalommal - számolt be az Ukrajinszka Pravda hírportál az elnöki honlapon közölt tájékoztatásra hivatkozva.



"A háborúban nincs szabadnap, folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a fronton lévőkkel. Nem megyek bele a részletekbe, de az ukrán zászlók visszatérnek oda, ahol lenniük kell. A mi földünkön nincs helyük a betolakodóknak" - fogalmazott Zelenszkij az értekezlet után kiadott közleményben.



Az ülésen mások mellett részt vett Olekszij Danyilov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára, Olekszij Reznyikov védelmi miniszter, Valerij Zaluzsnij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka, Szerhij Saptala vezérkari főnök, Jurij Lebigy, a nemzeti gárda parancsnoka és Denisz Monasztirszkij belügyminiszter. Videoösszeköttetés útján bekapcsolódott Kirilo Budanov, a katonai hírszerzés vezetője, Olekszandr Szirszkij, a szárazföldi erők parancsnoka, Andrij Kovalcsuk, a déli műveleti parancsnokság, valamint Szerhij Litvinov, a nyugati műveleti parancsnokság vezetője.



A találkozón a főparancsnok, a hadműveleti területek parancsnokai és a hírszerzés vezetője beszámoltak a fronton kialakult helyzetről. A mostanit megelőzően augusztus 31-én és szeptember 2-án hívott össze Zelenszkij ilyen jellegű tanácskozást.



Oleh Szinyehubov Harkiv megyei kormányzó közben a Telegram üzenetküldő alkalmazáson közölte, hogy vasárnap este az orosz erők ismét lőtték a megyeszékhely, Harkiv város két kerületét. Hozzátette, hogy az eddigi információk alapján két polgári személy sérült meg. Ihor Terehov harkivi polgármester arról számolt be, hogy több családi házban és egy többemeletes épületben keletkeztek károk.



Az ukrán vezérkar kora esti harctéri helyzetjelentésében azt emelte ki, hogy a nap folyamán az orosz erők 14 rakétát lőttek ki és több mint 15 légicsapást mértek Ukrajnára, az ukrán csapatok pedig nyolc település - Krasznopillja, Bahmutszke, Bahmut, Majorszk, Zajceve, Kodema, Szoledar és Pervomajszke - térségében verték vissza támadásaikat.



Denisz Smihal ukrán miniszterelnök Olaf Scholz német kancellárral Berlinben tartott megbeszélésén azt indítványozta, hogy az Európai Unió és az ENSZ is küldjön szakértőket a zaporizzsjai atomerőműbe. Erről Smihal maga számolt be a Twitteren. Szavai szerint a kétoldalú találkozón az ukrán védelmi képesség megerősítésére és Ukrajna további átfogó támogatására összpontosítottak.



"Európa energiabiztonsága változatlanul napirenden van. Javasoltam, hogy az EU és az ENSZ küldjön missziót a zaporizzsjai atomerőműbe. Meggyőződtem arról, hogy Németország megbízható és következetes partnere Ukrajnának" - írta az ukrán kormányfő. További részleteket a Scholz-cal folytatott tárgyalásáról nem hozott nyilvánosságra.