Konfliktus

Az EU a járvány őszi és téli koronavírus-hullámaira való felkészülés fokozást sürgeti

Az Európai Bizottság intézkedéseket javasolt pénteken, köztük az oltási kampányok fokozását és az egészségügyi rendszerek felkészítését, hogy az őszi és téli időszakban elkerülhető legyen a koronavírus-fertőzés európai esetszámainak újabb emelkedése.



Az uniós bizottság által javasolt, a világjárvány jövőjét és a lakosság immunitási szintjét a remények szerint meghatározó intézkedések célja az oltóanyagok beadásának fokozása, valamint a járvány terjedésének nyomonkövetése.



A brüsszeli testület közleményében hangsúlyozta, a tagállamoknak újabb stratégiákat kell kidolgozniuk, hogy gyorsan, tartósan és hatékonyan tudjanak reagálni a koronavírus-járvány hűvösebb időszakban ismételten várható erősödésére. A tagállamok oltási programjaik összehangolása korlátozni fogja az egészségügyi rendszerekre nehezedő nyomást, a gazdaságok zavarait és a társadalom előtt álló kihívásokat - írták.



Az Európai Bizottság egyebek mellett azt javasolta, hogy a tagállamok indítsanak kampányt a koronavírus elleni első és második oltás, valamint az emlékeztető - azaz harmadik és negyedik - oltások felvételre. A tagállamoknak kiemelten kell kezelniük a harmadik és negyedik oltások beadását a 60 évesnél idősebbek, valamint a koronavírus okozta betegség kockázatának különösen kitettek számára - húzták alá. A tagálami hatóságok számára elegendő logisztikai kapacitást kell biztosítani az oltások beadásához - tették hozzá.



A tagállami kormányoknak a járványügyi helyzettől függően fontolóra kell venniük a szájat és az orrot eltakaró maszkok használatának újbóli elrendelését, valamint a rendezvények és összejövetelek résztvevői számának korlátozását a vírus terjedésének akadályozásáért - írták.



Az EU-n belüli szabad mozgás biztosítása továbbra is döntő fontosságú mind az egyéni utazók, mind az áruszállítás szempontjából a koronavírus-járvány hullámgörbéjének esetleges újabb emelkedése esetén is - húzták alá.



Mivel továbbra is alapvető fontosságú a koronavírus elleni globális küzdelem támogatása a világjárvány megszüntetéséért, az EU megújítja együttműködését nemzetközi partnereivel, hogy világszerte biztosítsa az oltóanyagok gyors fejlesztését, elérhetőségét és méltányos elosztását - tette hozzá közleményében az Európai Bizottság.