Világvége

Belgiumban vízkorlátozást vezetnek be huszonhárom vallon településen

Vízhasználati korlátozást vezettek be Vallóniában, Belgium déli, francia nyelvű régiójában jelenleg huszonhárom települést érint az intézkedés - közölte a La Libre Belgique című belga napilap vasárnap.



A beszámoló szerint a csapadékmentes időjárás okozta rendkívül szárazság miatt várhatóan további településekre is kiterjesztik a vezetékes vízre vonatkozó vízhasználati korlátozást. Az intézkedés szerint csapvízzel egyebek mellett tilos az öntözés, a kerti medencék feltöltése és a kocsimosás.



Kiemelték, a vallon területeken augusztus folyamán minimális volt a csapadékmennyiség. A belga Királyi Meteorológiai Intézet (IRM) adatai szerint augusztusban mintegy 17,8 milliméter eső esett az országban, noha a csapadék átlagos mennyisége 86,5 milliméter ebben az időszakban. Ennél kevesebb esőt csak 1991-ben jegyeztek fel, akkor 15,7 milliméternyi esett Belgiumban. Noha a következő hét napban mérsékelt felhőszakadás várható, a lezúduló eső kevés hatással lesz a már több mint egy hónapja tartó aszályhelyzetre - jegyezték meg.



Közölték továbbá, hogy a régióban található víztározók vízszintje még mindig csökken. A halászati tilalom eredetileg szeptember 4-ig érvényes intézkedéseinek hatályát szeptember 18-ig meghosszabbították. Emellett tilos a fürdőzés egyes tavakban a vízben elszaporodott cianobaktériumok miatt, noha a legtöbb hivatalos fürdőhely nyitva van - jegyezték meg. Az úszás ezeken területeken kívül nem ajánlott - tették hozzá.



A napilap beszámolt arról is, hogy 2022 augusztusa volt a valaha feljegyzett legmelegebb hónap Belgiumban. A múlt hónapban több melegrekord is megdőlt. A belga főváros Uccle erületében található mérőállomáson az átlagos 23 Celsius-fok helyett átlagosan 26,8 Celsius-fokot mértek. Idén nyáron a legmelegebbet, 40 Celsius-fokot július 19-én jegyezték fel Belgium északi régiója, Flandria Kapelle-op-den-Bos nevű településén.