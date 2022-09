Háború

A csecsen vezető szerint eljött az ő ideje

Ramzan Kadirov, aki 15 éve vezeti az oroszországi Csecsen Köztársaságot, azt állította, hogy "határozatlan idejű és hosszú szabadságot" érdemel, miután túl sokáig tartotta pozícióját.



Kadirov szombaton Telegram-csatornáján osztott meg egy videóbeszédet, amelyben gondolatairól beszélt, miszerint az orosz régiók vezetői közül ő lett a legfőbb "hosszú életű". Elviccelte, hogy valószínűleg "eljött az idő", hogy fontolóra vegye a lemondását, mielőtt "kirúgják". A csecsen vezető azt mondta, hogy a fiatalsága elmúlt, és "megpróbál időben távozni".



"Magam is észrevettem, hogy túl sokáig tartottam ki. Úgy gondolom, hogy teljes mértékben megérdemeltem egy határozatlan idejű és hosszú szabadságot" - kommentálta videójában.



Kadirov egy csecsen közmondást idézett példaként. "Van egy mondásunk a Kaukázusban, hogy akármilyen régóta is várják a vendéget, jó, ha időben távozik".



Kadirov 2017 novemberében és 2016 februárjában is tett hasonló kijelentéseket. Akkor azt mondta, hogy ideje lenne távoznia a köztársasági vezetői posztról.



Kadirov 2007-ben vette át Csecsenföld irányítását, és azóta is az élén áll. Oroszországban jelenleg nincsenek korlátozások arra vonatkozóan, hogy egy regionális vezető meddig töltheti be ezt a tisztséget.