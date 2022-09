Háború

A legtöbb német régió nem tud már több ukránt befogadni

A német régiók háromnegyede közölte a berlini kormánnyal, hogy nem tud több ukrán menekültet befogadni - állítja az RND hírportál.



A szombaton közzétett jelentés a német belügyminisztérium szóvivőjére hivatkozva azt írta, hogy február vége óta már meghaladta a 980 ezret azoknak a száma, akik Ukrajnából menekültek az országba. Bár a beáramlás az utóbbi időben némileg csillapodott, több régió is aggodalmát fejezte ki, hogy a migránsok befogadása tekintetében elérheti a határait - állította a lap.



A helyzet a jelek szerint annyira súlyos, hogy "tizenhat régióból jelenleg tizenkét szövetségi állam aktiválta az eredeti elosztási rendszer befagyasztását" - árulta el a minisztérium képviselője, akit az RND idézett.



A tisztviselő azonban sietett hozzátenni, hogy a regionális hatóságok által bevezetett korlátozások csak ideiglenesek, és a nagyobb régiók ajtajai továbbra is nyitva állnak az ukrán menekültek előtt. Megjegyezte azt is, hogy a szövetségi kormány egyéb segítséggel együtt mintegy 318 ingatlant bocsát rendelkezésükre az elhelyezésükhöz.



Winfried Kretschmannt, Baden-Württemberg tartomány vezetőjét idézte az RND, aki tíz nappal ezelőtt azt mondta: "Már most több menekültünk van, mint a 2015-ös menekültválság idején. A lakosságnak fel kell készülnie arra, hogy ismét nehéz helyzetekbe kerülünk". A tisztségviselő hozzátette, hogy újfent sportcsarnokokat alakíthatnak át szükségszállásokká.



Armin Schuster, Szászország belügyminisztere viszont állítólag levelet írt szövetségi kollégájának, Nancy Faesernek, amelyben arra figyelmeztetett, hogy a helyi közösségeknek nehézséget okoz az újonnan érkezettek integrálása.



A Süddeutsche Zeitung című lap szerint Brandenburg és Észak-Rajna-Vesztfália több települése már nem fogad be több migránst, mivel a menedékhelyeik zsúfolásig megteltek.



Bajorországban is súlyos a helyzet, mint azt Joachim Herrmann helyi belügyminiszter az RND-nek elmondta. Egyelőre azonban a dél-németországi régió még képes további migránsok befogadására.



A tisztviselő sajnálkozott, hogy miközben a szövetségi kormány további feladatokat vállal a még több migráns befogadására, "aztán a régiókra hagyja a feladat elvégzését".