Háború

Rakétavetővel lőtt testvérére egy ukrán fiú

Éles lőszer robbant fel szombaton egy fegyverkiállításon a kelet-ukrajnai Csernigov városában, és legalább öt ember, köztük négy gyerek megsérült, néhányan közülük súlyosan - közölte a főügyészség. A helyi média ennél magasabb számról, négy felnőttről és négy gyermekről számolt be.



Az incidens egy helyi múzeum szabadtéri "fegyverkiállításán" történt. A médiajelentések szerint egy 10 éves fiú egy páncéltörő fegyverrel játszott, amelyről úgy vélik, hogy egy szovjet gyártmányú RPG-18-as kis hatótávolságú, eldobható könnyű páncéltörő rakétavető.



A fiú állítólag a 12 éves bátyjára célozta a fegyvert, és elsütötte azt, megsebesítve testvérét és több járókelőt, köztük egy 2 éves gyermeket. A helyi hatóságok szerint minden sérültet nyilvánvalóan csak a fegyver füstgáza talált el, mivel maga a lőszer elszállt, és egy ház tetejének csapódott.



Az nem volt azonnal világos, hogy a kisfiú képes volt-e egyedül készenlétbe helyezni a páncéltörőt, vagy a fegyvert harckész állapotban állították ki. Az ilyen típusú RPG-ket használat előtt ki kell "hajtogatni", és ha már ebben az állapotban vannak, nincsenek biztonsági funkcióik.



Ukrán tisztviselők ellentmondásos beszámolókkal szolgáltak az incidensről és a fegyverbemutató pontos jellegéről. Az ügyészek szerint az eseményt egy helyi területvédelmi egység rendezte, saját fegyverzetét bemutatva. A helyi katonai-polgári közigazgatás vezetője, Vjacseszlav Csaus azt állította, hogy a "veszélyes kiállítási tárgyak" eredete nem világos, és az egész rendezvényt azért szervezték, hogy "interaktív" élményt nyújtson a gyerekeknek.



A csernigovi városi tanács azonban ragaszkodik ahhoz, hogy nem tudott a rendezvényről, és nem adott engedélyt a megtartására. Egyes médiumok arról számoltak be, hogy a kiállítást meg nem nevezett "önkéntesek" szervezték, akik adománygyűjtést tartottak, hogy harci járműveket szerezzenek be az ukrán csapatok számára.