Koronavírus-járvány

Az Európai Gyógyszerügynökség a Nuvaxovid oltóanyag emlékeztető oltásként való jóváhagyását javasolta

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) a Novavax amerikai biotechnológiai vállalat által a Covid-19 ellen kifejlesztett Nuvaxovid nevű oltóanyagának emlékeztető oltásként való jóváhagyását javasolta - közölte az Európai Unió gyógyszerfelügyeleti hatóságának szerepét betöltő, amszterdami székhelyű ügynökség pénteken.



Az uniós gyógyszerügynökség közölte: a Nuvaxovid nevű oltóanyag emlékeztető oltásként való alkalmazása felnőttek esetében nem csak akkor ajánlott, ha az alapoltást is ezzel a vakcinával végezték, hanem az mRNS-, vagy az adeno-vektoros vakcinával végzett alapoltások után is.



Emlékeztettek, a gyógyszerügynökség csütörtökön forgalmazásra javasolta az új típusú koronavírus omikron változata elleni BioNTech/Pfizer és a Moderna cégek által gyártott vakcinákat. A védőoltások az előzőleg már forgalomba került vakcináknak az omikron variáns BA.1-es alváltozata elleni védekezéshez igazított verziói, de képesek semlegesíteni más, BA.2, BA2.75 és BA.5 jelű alváltozatokat is. Mindkét adaptált oltóanyag 12 éves kortól alkalmazható olyanoknál, akik korábban már megkapták az első két oltást - közölték.



Az ügynökség hozzátette: jelenleg értékeli a BioNTech/Pfizer vakcinájának az omikron variáns BA.4/5 jelű alváltozatát célzó oltóanyaga jóváhagyási kérelmét. A felülvizsgálat eredménye és az esetleges ajánlás megfogalmazása szeptember közepén várható - írták. A Moderna vállalattól szintén kérelem bedását várják a BA.4/5 jelű alváltozatot célzó oltóanyagának uniós jóváhagyásához - írták.



Közölték azt is, hogy biztató eredmények állnak rendelkezésre a Paxlovid gyógyszerrel kapcsolatban. Az adatok szerint a gyógyszer jelentősen csökkenti a 65 éves vagy az annál idősebb koronavírus-fertőzött betegek kórházi kezelésének szükségességét, valamint a halálozási kockázatukat - tették hozzá.



Az Európai Gyógyszerügynökség arra hívta fel a figyelmet, hogy a koronavírus-járvány immár kétéves tapasztalatai azt mutatják, hogy az EU idén ősszel és télen a járvány újabb hullámával nézhet szembe. Az uniós ügynökség arra bíztatta a tagállamokat, hogy fokozzák egészségügyi rendszereik felkészítését.

Az uniós gyógyszerügynökség ezidáig a Pfizer/BioNTech Comirnaty, az AstraZeneca Vaxzevira, a Moderna Spikevax, a Novavax Nuvaxovid nevű, a Johnson & Johnson vállalat Jcovden nevű vakcináját, valamint a Valneva európai biotechnológiai vállalat koronavírus ellen kifejlesztett oltóanyagát ajánlotta használatra. Az EMA jelenleg az orosz Szputnyik V, a Sanofi vállalat Vidprevtyn nevű oltóanyagát, a kínai Sinovac gyógyszergyár, a spanyolországi Hipra gyógyszercég saját fejlesztésű, azonos nevű, koronavírus elleni vakcinájának, valamint német-dél-koreai SK Chemicals biotechnológiai vállalat Skycovion nevű, koronavírus ellen kifejlesztett oltóanyagát vizsgálja.



Az uniós gyógyszerügynökség végezetül közölte, hamarosan nagyobb mennyiség fog az uniós tagországok rendelkezésére állni a majomhimlő kezelésére használt Tecovirimat nevű vírusellenes készítményből.