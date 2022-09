Háború

Ukrajna akarja kiváltani az EU-ba irányuló orosz gázszállításokat

A terv a Naftogaz szerint magában foglalja a gáztüzelésű erőművek biomasszára való átállását és a gáz exportra való megtakarítását. 2022.09.03

Az ukrán állami energiaipari nagyvállalat, a Naftogaz azt tervezi, hogy növeli a földgáztermelést és belföldön alternatív energiára áll át, így elegendő fűtőanyag halmoz fel az EU ellátására a jövő évi fűtési szezonra - mondta Jurij Vitrenko, a vállalat vezérigazgatója a Reutersnek.



Vitrenko szerint Ukrajna elegendő gázt tudna termelni az orosz szállítások helyettesítésére, ha nyugati partnerektől befektetéseket és technológiát kapna.



"Dolgozunk néhány új projekten, amelyek valóban jelentősen - 10-30%-kal - bővíthetik a termelést Ukrajnában" - mondta, megjegyezve, hogy cége a termelés növelése érdekében a pala- és a vízszintes fúrási technológiákat vizsgálja.



Eközben Vitrenko szerint a Naftogaz azon is dolgozik, hogyan lehetne a gáztüzelésű erőműveket biomassza alapanyagokra átállítani. A vezérigazgató szerint Ukrajnában megvan a potenciál, hogy "mintegy tízmilliárd köbméter biomassza-energiát termeljen", ami a Reuters adatai szerint ugyanannyi gáz, amennyit Ukrajna az orosz katonai művelet februári kezdete előtt importált.



Egyes elemzők azonban rámutatnak, hogy nem valószínű, hogy a Vitrenko által felvázolt tervek gyümölcsözőek lesznek. Ukrajna évek óta sikertelen a hazai termelés növelésében, és a helyzet valószínűleg nem fog változni, különösen mivel az ukrán gáztermelő létesítmények mintegy 75%-a állítólag nagyon közel van a frontvonalhoz.



Ráadásul az ország gáztartalékai is alacsonyak. Tavaly Ukrajna nagyjából 19,4 milliárd köbméter gázt égetett el a fűtési szezonban. Az év elején a kormány kötelezte a Naftogaz-t, hogy legalább 19 milliárd köbméter gázt halmozzon fel a tárolókban, de az ország földgázszállító rendszerüzemeltetője (GTS Ukrajna) szerint szeptember 1-jéig csak mintegy 13 milliárd köbmétert sikerült tárolnia. Ukrajna 2015 óta nem vásárol közvetlenül Oroszországtól gázt, helyette Európából importál fordított orosz gázszállítmányokat. És mivel az orosz gázáramlás a szankciók és a műszaki problémák közepette egyre csökken, elemzők attól tartanak, hogy Ukrajna nem lesz képes sokkal többet tárolni.



Az elemzők szerint továbbá irreális az ukrán energiarendszer nagyszabású átállítása biomasszából előállított energiára. A Naftogaz korábbi szóvivője, Makszim Beljavszkij szerint mintegy 100 millió dolláros beruházásra lenne szükség ahhoz, hogy évente mindössze egymillió köbméter biomasszából származó energiát termeljenek.



Az EU-ba irányuló orosz gázszállítások kiváltása, amelyek tavaly mintegy 155 milliárd köbmétert tettek ki, még nyugati befektetésekkel is lehetetlen feladatnak tűnik Ukrajna számára.