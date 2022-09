Energiaválság

Franciaországban a gáztározók töltöttsége 92%-os és valamennyi atomerőmű működni fog télen

Az orosz gázszállítás teljes leállásától tartva a francia kormány júniusban kidolgozott egy energiatakarékossági tervet, amelynek célja az energiafelhasználás 10 százalékos csökkentése 2024-ig. 2022.09.03 11:58 MTI

Elérte a novemberre előírt 92%-kot a gáztározók töltöttsége Franciaországban, a EDF energetikai vállalat jelezte, hogy valamennyi atomerőmű működni fog télen - jelentette be Agnes Pannier-Runacher, az energetikai átállásért felelős kormánytag pénteken.



"Az orosz gázszállítás nem állt le teljesen, csak nagyon alacsony szinten van, ... de a kormány hónapok óta készül a helyzetre. Bebiztosítottuk a gáztározókat, már 92%-os a töltöttségük, két hónappal az előírt időpont előtt" - mondta a miniszter a védelmi tanács ülése után, amelyet Emmanuel Macron államfő hívott össze hivatalában az energiaellátással kapcsolatos kérdések megvitatására.



Agnes Pannier-Runacher emlékeztetett arra, hogy az ország 56 atomreaktora közül jelenleg 32 nem működik karbantartás miatt, de az EDF vállalta, hogy októbertől fokozatosan indítják újra a reaktorokat.



Franciaország lakossági energiaellátásnak 70%-át biztosítja atomenergiából, 16 százalékát földgázból. Ez utóbbinak mintegy 17%-a érkezett 2020-ban Oroszországból, de azóta az arányt 9%-ra csökkentette a kormány, a tél folyamán más forrásokból folytatják a földgáz beszerzését.



Catherine MacGregor, az Engie globális energiaszolgáltató vezérigazgatója egy pénteki interjúban elmondta: a lakossági fogyasztás mintegy 4-5%-kal már csökkent az ukrajnai háború kezdete óta.



"Viszonylagos nyugalommal tekintünk a franciaországi gázhelyzetre. Nem lesz gázhiány ezen a télen" - mondta a vállalatvezető az RTL kereskedelmi rádióban. Elismerte ugyanakkor, hogy az európai energetikai helyzet bizonytalan.



A kormányzat ígéretet tett arra, hogy az energiaárak emelkedésének egy részét azután is átvállalja a lakosságtól, hogy 2022 végén feloldja az energiaárak több mint egy éve kezdeményezett befagyasztását.



A gazdasági tárca pénteken közzétett adatai szerint az energiaárak korlátozására az állam az elmúlt egy évben 24 milliárd eurót költött, ebből 16,5 milliárdot a lakossági energiaárak befagyasztására, és 7,5 milliárd eurót az üzemanyagárakra nyújtott kedvezményre.



A kormány április 1. óta biztosít literenként 15 eurocentes kedvezményt az autósoknak a benzinkutaknál, az összeg szeptember 1-én 30 eurocentre emelkedett. Az intézkedés vonatkozik a vállalkozókra és a háztartásokra is, és minden üzemanyagra érvényes.



"Az energiatakarékossági terv sikere esetén elkerülhetők lesznek télen a korlátozó intézkedések" - hangsúlyozta Agnes Pannier-Runacher.



A miniszter arra is ígéretet tett, hogy "az európai szolidaritást" is megerősíti a kormány. Spanyolországgal és Németországgal a gáz- és áramcsere folyamatos lesz egész télen annak érdekében, hogy ne legyenek kimaradások az áram- és a gázszolgáltatásban.